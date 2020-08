Stadia Pro : Google offre 3 mois gratuits aux utilisateurs de Chromebook

Google s'est lancé récemment sur le marché du streaming de jeu vidéo avec Stadia. Et pour promouvoir son service, tous les moyens sont bons. Le géant offre ainsi trois mois d'essai gratuit aux possesseurs de Chromebook.

La bataille fait rage sur le marché, très récent, du streaming de jeu vidéo. Les géants sont déjà bien en place et Google semble dans une position assez délicate avec Stadia. Il lui faut séduire les joueurs, et les non joueurs d’ailleurs. Pourquoi pas avec une offre ciblant les possesseurs de Chromebook ? Trois mois d’essai gratuit devrait être assez alléchant, non ?

Google offre trois mois gratuits à Stadia Pro

La firme de Mountain View vous donne aujourd’hui une raison supplémentaire d’acheter un Chromebook : le cloud gaming. Le géant de la tech vient d’ajouter un bonus plutôt sympathique. Les propriétaires de Chromebook se voient aujourd’hui dotés d’un essai gratuit de trois-mois à Stadia Pro. Il faudra pour pouvoir en profiter disposer d’une machine datant de Juin 2017 ou plus récente et vous devrez toujours acheter les jeux qui ne sont pas inclus dans l’abonnement mais cela pourrait être un ticket d’entrée si vous souhaitez découvrir la qualité d’un Destiny 2 ou d’un PUBG sur votre ordinateur portable Chrome OS.

Il n’est en tous les cas pas choquant de voir Google procéder ainsi. Le géant américain est déterminé à faire croître sa plate-forme Stadia et à pousser à l’adoption de son Chrome OS. De plus, le service pourrait être une jolie démonstration des possibilités offertes par les Chromebook : même une machine d’entrée de gamme peut aujourd’hui faire tourner les derniers jeux, avec une qualité presque similaire à ce que propose une machine haut de gamme. Vous n’achèterez probablement pas un Chromebook pour Stadia comme principale raison mais il est bon de savoir que vous y aurez accès si vous aimez jouer à davantage que les jeux Android.