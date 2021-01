Stadia Pro ajoute F1 2020 et Hotline Miami à son catalogue

Google Stadia est un service de streaming de jeux vidéo, certes, mais assez différent de la concurrence dans la mesure où vous devez acheter les jeux pour y jouer.

Google s’est lancé sur le marché du streaming du jeu vidéo, y voyant là, comme nombre d’autres géants de la tech, une énorme opportunité. Son service Stadia est assez différent de ce que l’on connait en termes de streaming puisqu’il faut acheter les jeux pour pouvoir y jouer. Avec l’abonnement Stadia Pro, cela dit, certains titres sont disponibles sans frais supplémentaire. Cinq nouveaux jeux viennent d’ailleurs enrichir cette offre.

Google Stadia Pro ajoute quatre nouveaux jeux à son catalogue

Pour démarrer cette nouvelle année, Google a décidé d’ajouter quatre nouveaux jeux à son offre Stadia Pro. Il s’agit de Ary and the Secret of the Seasons, Figment, F1 2020 et Hotline Miami. Tous ces titres sont désormais accessibles gratuitement si vous êtes abonné(e) à l’offre à 9,99 €. Un autre titre, El Hijo – A Wild West Tale, serait aussi concerné, même s’il n’a pas été annoncé, selon 9to5Google.

Le jeu de simulation de course F1 2020 est normalement proposé à 29,99 € tandis que Ary and the Secret of the Seasons est à 39,99 €. Stadia décrit aussi Figment (19,99 €) comme “une aventure musicale à travers l’esprit” tandis que le shooter indépendant Hotline Miami, bien qu’assez vieux aujourd’hui, est d’ordinaire proposé à 9,99 €. Autrement dit, vous en aurez pour votre argent avec votre abonnement à 9,99 € seulement.

F1 2020, Hotline Miami et trois autres titres prometteurs

Dans le même temps, la page Stadia décrit El Hijo comme un “jeu de rapidité non violent, remplaçant la violence par l’espièglerie et la gaieté d’un jeune enfant. Élément important du gameplay, ‘El Hijo’ utilise les ombres à son avantage pour se cacher des hors-la-loi.”

Stadia a connu un démarrage pour le moins poussif, en termes de catalogue notamment, mais le géant américain a récemment promis qu’il ajouterait jusqu’à 400 titres d’ici 2022 ou 2023. Google n’a pas non plus tenu sa promesse de proposer la 4K et certaines fonctionnalités sociales et de streaming dans le planning original. Pour se faire pardonner, la firme de Mountain View offre deux mois d’essai gratuit, pour peu que vous n’ayez aucun souci à renseigner vos coordonnées bancaires. Mais récemment, Google a décidé d’offrir 30 minutes d’essai gratuit, sans coordonnées bancaires, montrant qu’il fait son possible pour convaincre les joueurs.