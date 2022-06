Squid Game : Netflix officialise la deuxième saison

De nouveaux et anciens personnages seront présents dans la saison 2 de Squid Game.

Hwang Dong-Hyuk, scénariste, réalisateur, producteur et créateur de Squid Game, s’exprime sur la deuxième saison qui sera diffusée prochainement sur Netflix : “Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de Squid Game l’année dernière. Mais il a fallu 12 jours pour que Squid Game devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. Un grand bravo aux fans du monde entier. Merci de regarder et d’aimer notre série. Et maintenant, attendez-vous au retour de Gi-hun. Mais également au retour de The Front Man. La saison 2 arrive. L’homme en costume avec Ddakji pourrait lui aussi revenir. Nous vous ferons également découvrir le petit ami de Young-hee, Cheol-su. Rejoignez-nous une fois de plus pour une toute nouvelle série.”

Red light… GREENLIGHT! Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39 — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Squid Game, la revanche de Hwang Dong-Hyuk

Après s’être entendu dire que son histoire était trop grotesque et irréaliste, Hwang Dong-hyuk a mis de côté son scénario pour Squid Game pendant dix ans. Lorsque que la plateforme américaine Netflix est venu chercher du contenu étranger, Hwang Dong-hyuk a tenté sa chance et a transmis le scénario de Squid Game qui est rapidement devenu la série la plus regardée de l’histoire du service de streaming.

Le drama coréen met en scène Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), un père divorcé accro au jeu, qui se joint à 455 autres concurrents ayant une dette financière écrasante pour risquer leur vie dans une série de jeux d’enfants mortels afin de gagner un important prix en espèces. Si perdre le jeu signifie la mort, chaque concurrent perdu ajoute de l’argent au grand prix.