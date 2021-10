Squid Game : le plus grand lancement de série de tous les temps sur Netflix

Netflix annonce que Squid Game est devenu la plus grosse série télévisée de l'histoire du service SVOD.

La série coréenne Squid Game a attiré 111 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois d’exploitation sur la plateforme de streaming. Créée par Hwang Dong-hyeok et mettant en vedette les comédiens Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Jung Ho-yeon, elle a tout simplement pulvérisé le précédent record établi par Bridgerton, qui avait été vu par 82 millions de foyers après son lancement à Noël dernier. A noter que Netflix considère tout visionnage d’au moins deux minutes d’un épisode comme un visionnage officiel.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Composé de neuf épisodes, le drame d’action dystopique produit par Siren Pictures illustre l’importance croissante que Netflix accorde à la diversification des programmes dans toutes les régions du monde. Squid Game a rapidement atteint la première place dans 90 pays après sa diffusion grâce à un investissement massif dans le sous-titrage et le doublage dans plus de 30 langues, soit bien plus que ses concurrents. En franchissant les frontières, la série a suivi la voie tracée au fil des ans par des séries comme Money Heist, Dark et Lupin, mais à un niveau beaucoup plus élevé.

Squid Game, une série de jeux traditionnels pour enfants avec des rebondissements mortels

L’histoire de Squid Game débute alors que Seong Gi-hun, un chauffeur divorcé et endetté, est invité à jouer à une série de jeux d’enfants pour avoir une chance de gagner de l’argent pour rembourser ses dettes. Il accepte l’offre et est emmené dans un lieu tenu secret où il se retrouve parmi 455 autres joueurs, eux aussi très endettés. Les joueurs doivent porter des survêtements verts et sont surveillés en permanence par des gardes masqués en combinaison rose. Les jeux sont supervisés par l’homme de paille, qui porte un masque noir et un uniforme noir. Les joueurs découvrent rapidement que perdre une partie entraîne leur mort, chaque mort ajoutant 100 millions de wons au grand prix potentiel de 45,6 milliards de wons, soit environ 32 millions d’euros. Gi-hun s’allie à d’autres joueurs, dont son ami d’enfance Cho Sang-woo, pour tenter de survivre aux rebondissements physiques et psychologiques des jeux.