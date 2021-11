Squid Game : Hwang Dong-hyuk annonce une deuxième saison

La création d'une suite pour Squid Game, pas officiellement approuvée par Netflix pour le moment, est un défi de taille pour Hwang Dong-hyuk qui est ravi de développer le monde qu'il a imaginé il y a plus de dix ans.

Le créateur, réalisateur, scénariste et producteur exécutif Hwang Dong-hyu a déclaré qu’il avait commencé le processus créatif pour la suite de Squid Game après que la série dramatique dystopique coréenne soit devenue le show télévisé le plus regardé de tous les temps sur la plateforme Netflix : “Il y a eu tellement de pression, tellement de demandes et tellement d’amour pour une nouvelle saison que j’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix, mais oui, je vous confirme qu’il y aura une autre saison. C’est dans ma tête en ce moment-même. Je suis en train de planifier le process. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment ça va se faire. Cependant, je vous promets que Gi-hun sera de retour et fera quelque chose pour le monde.”

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Hwang Dong-hyu a initialement créé la série en 2008, pendant la crise financière mondiale, et il a ajouté que la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’exacerber les inégalités de richesse : “Nous le lisons dans les journaux et le ressentons dans nos vies. J’ai étudié ici au début des années 2000 et j’ai visité Los Angeles il y a 3 ou 4 ans. Lorsque j’ai visité la ville, j’ai été attristé de voir tant de personnes sans maison et j’ai pensé que tant d’autres sont maintenant dans la douleur. L’écart de richesse est si grand et s’aggrave. J’ai créé Squid Game dans l’espoir qu’il ne s’agisse pas seulement d’un spectacle à consommer, mais que vous puissiez le vivre. Quand Gi-hun regarde droit dans la caméra, c’est comme s’il vous posait la question suivante : ‘Devons-nous vivre dans un monde comme celui-ci ?’”

Un trailer pour Squid Game

La saison 1 de Squid Game est actuellement disponible en streaming dans son intégralité sur Netflix. La série, avec Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun ainsi que Jung Ho-yeon et Jo Sang-woo, est centrée sur des personnes qui ont tellement besoin d’argent qu’elles acceptent de participer à une série de jeux de cour d’école avec une tournure mortelle.