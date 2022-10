Square propose sa solution Tap to Pay sur iPhone à tous les vendeurs des États-Unis

Square propose le Tap to Pay sur iPhone à tous les vendeurs aux États-Unis. Les transactions n'ont jamais été aussi simples. À quand en France ?

Square a ouvert au public sa solution Tap to Pay pour l’iPhone après un programme d’accès anticipé ces derniers mois. Cela signifie concrètement que les vendeurs dans tous les États-Unis peuvent désormais utiliser l’app Point de Vente de l’entreprise pour recevoir des paiements de leurs clients en utilisant simplement leur iPhone, où qu’ils soient.

Square propose le Tap to Pay sur iPhone à tous les vendeurs aux États-Unis

Seule condition, le vendeur doit posséder un iPhone compatible. Le plus vieux modèle le permettant est l’iPhone 11, mais il n’y a pas besoin d’acheter un quelconque accessoire supplémentaire pour en profiter.

Comme avec n’importe quel système de point de vente, les vendeurs doivent simplement initier la vente sur l’app Square et le client peut alors payer sans contact via une carte de crédit ou de débit ou Apple Pay et autres wallets numériques. Square espère que cette solution pourrait offrir aux petits commerçants un moyen facile de gérer leurs affaires seuls. Dans son annonce, l’entreprise en profite pour rappeler un point important de sécurité potentielle en déclarant que la firme de Cupertino ne stocke aucun numéro de carte sur l’appareil du vendeur ni sur ses serveurs.

Les transactions n’ont jamais été aussi simples

Square avait annoncé dans un premier temps qu’elle allait prendre en charge la fonctionnalité Tap to Pay d’Apple sur les iPhone, une fonctionnalité que l’on avait vu Apple tester dans son centre visiteur en mai et juin derniers. Elle avait ouvert son programme d’accès anticipé à la même période pour permettre à certains commerçants et revendeurs triés sur le volet d’utiliser la fonction. L’un des participants déclarait alors que cela permettait de mieux gérer les clients les plus jeunes qui préféraient payer avec leur wallet numérique et carte sans contact.

À quand en France ?

Il faudra maintenant que cette ouverture s’ouvre à davantage de pays, dont la France. Nul doute en tous les cas que le Tap to Pay sur iPhone a de belles années devant lui. À suivre !