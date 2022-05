Square Enix veut ses propres tokens et se prépare à investir massivement dans le gaming web3

Square Enix dévoile sa stratégie pour 2022 : davantage de blockchain, NFT, web3, métavers dans ses jeux.

Square Enix (SE) a révélé dans sa présentation des résultats financiers pour le premier trimestre qu’il avait l’intention de lancer davantage de jetons non fongibles (NFT) dans ses jeux, dans le cadre de sa stratégie à moyen terme pour 2022.

Square Enix dévoile sa stratégie pour 2022

Le rapport explique que le géant japonais a commencé à tester les NFT sur son jeu Shi-San-Sei Million Arthur en février cette année. Le succès de ce programme pilote débouchera sur une deuxième saison de NFT et verra l’entreprise étendre ses activités sur le marché des NFT et de la blockchain. Parmi les principales priorités dans ce domaine, SE prévoit de mettre en place des directives et guides claires pour les jeux de la blockchain et envisage même de mettre en place une société dédiée.

Square Enix déclarait aussi avoir l’intention de créer une entité en occident pour toute la gestion et l’investissement autour de ses tokens, suggérant ainsi que l’entreprise souhaite vraiment créer une économie du token dans le jeu vidéo.

Davantage de blockchain, NFT, web3, métavers dans ses jeux

SE travaille avec la société spécialisée dans le gaming web3 et le métavers Animoca Brands pour explorer les différentes options dans le monde du jeu vidéo et de la blockchain. Cette coopération entre les deux sociétés devrait s’étendre dans la mesure où SE veut plonger plus profondément dans cet écosystème. Le président exécutif d’Animoca Yat Siu est convaincu que l’influence de Square Enix dans le jeu vidéo aidera à se le lancer sur le segment du jeu avec blockchain : “Square Enix évoque depuis longtemps le potentiel des jeux blockchain, il est en meilleure position que la plupart des géants du jeu traditionnels sur ce point.”

Le rapport laisse entrevoir des investissements et la monétisation de la blockchain, l’intelligence artificielle et le cloud computing comme troisième objectif pour cette stratégie à moyen terme. Tout ceci en parfaite adéquation avec les intentions exprimées par le PDG Yosuke Matsuda en janvier, qui annonçait une entreprise davantage impliquée dans ces technologies.

La popularité du web3 et des NFT dans le jeu vidéo est restée forte en 2022, malgré un marché des crypto-monnaies qui ne cesse de plonger. Selon le tracker DappRader, il y avait 1 million de joueurs quotidiens actifs ce samedi, soit presque autant que le 1er janvier. Cependant, les joueurs n’achètent pas autant qu’ils le faisaient, le volume total de vente pour des items NFT a plongé de 88 %, passant de 70 millions de dollars le 1er janvier à 8,7 millions de dollars ce samedi.