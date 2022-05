Square Enix vend ses studios occidentaux à Embracer Group

Embracer Group annonce l'acquisition de Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal et un catalogue d'IPs comprenant Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain et plus de 50 jeux du back-catalogue de Square Enix pour 300 millions de dollars.

L’ensemble des studios rachetés par l’ogre suédois Embracer Group représente une équipe créative de classe mondiale de plus ou moins 1100 employés répartis dans trois studios et huit sites mondiaux, dont deux des studios AAA les plus réputés de l’industrie vidéoludique, Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Après la finalisation de cette transaction, les États-Unis seront le premier pays d’Embracer par le nombre de développeurs de jeux et le Canada sera le deuxième. L’éditeur comptera plus de 14.000 employés, 10.000 développeurs de jeux engagés et 124 studios internes. Cette nouvelle acquisition majeure apportera une échelle supplémentaire au segment AAA actuel d’Embracer qui disposera de l’un des plus grands pipelines de contenu de jeux consoles et PC du secteur, tous genres confondus.

SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. enters into an agreement with Embracer Group for the acquisition of Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal, and IP. Press Release: https://t.co/ooOYacp4PW pic.twitter.com/2PmQE967gk — Square Enix (@SquareEnix) May 2, 2022

“Nous sommes ravis d’accueillir ces studios au sein de notre famille. Nous reconnaissons les fantastiques licences, le talent créatif de classe mondiale et les antécédents d’excellence qui ont été démontrés à maintes reprises au cours des dernières décennies“, a déclaré Lars Wingefors, cofondateur et PDG d’Embracer Group. “Ce fut un grand plaisir de rencontrer les équipes dirigeantes et de discuter des plans futurs pour qu’elles puissent réaliser leurs ambitions et devenir une grande partie de notre société“. Phil Rogers, PDG de Square Enix Amérique et Europe, a ajouté : “Embracer Group est le secret le mieux gardé dans le domaine du jeu vidéo, à savoir une collection massive et décentralisée d’entrepreneurs dont nous sommes désormais ravis de faire partie. Il correspond parfaitement à nos ambitions, notamment créer des jeux de grande qualité, avec des gens formidables, de manière durable, et faire évoluer nos franchises existantes vers les meilleures versions possibles. Cette nouvelle maison-mère nous permet de forger de nouveaux partenariats à travers tous les médias afin de maximiser le potentiel de nos franchises et de réaliser nos rêves de faire du divertissement extraordinaire.”

Crystal Dynamics, Eidos-Montréal et Square Enix Montréal deviennent la propriété d’Embracer Group