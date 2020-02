Square Enix va se focaliser sur les jeux cross-gen à l’approche de la nouvelle génération de consoles

Les titres exclusivement next-gen de l'éditeur nippon Square Enix n'arriveront pas avant quelques années.

À l’occasion d’un bilan financier suivi de la traditionnelle réunion avec les actionnaires, Yosuke Matsuda, PDG de Square Enix, a annoncé que la rétrocompatibilité de la PS5 de Sony et de la Xbox Series X de Microsoft va permettre de proposer des titres cross-gen sur une longue période afin de profiter principalement du parc installé de la PS4 (console la plus vendue de la huitième génération) : “Les consoles de la prochaine génération seront rétrocompatibles, nous prévoyons donc pour l’instant de rendre nos nouveaux titres disponibles pour les consoles actuelles et celles de la prochaine génération. Il faudra donc attendre plus longtemps avant que nous ne sortions des jeux exclusifs à la prochaine génération de consoles.”

Il a également fait le point sur de potentielles nouvelles annulations d’ici les prochains mois : “Il n’y a pas de risque basé sur les retards de lancement. Cependant, nous ne pouvons pas exclure le risque de pertes de valeur si nous révisions nos prévisions de ventes initiales en fonction du calendrier de lancement des titres AAA de nos concurrents.”

