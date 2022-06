Square Enix : Shinji Hashimoto part à la retraite

Shinji Hashimoto, légendaire producteur chez Square Enix, annonce son départ à la retraite : “Merci pour tout votre soutien sur divers licences au fil des ans. En tant que responsable des marques Final Fantasy et Kingdom Hearts, j’ai eu l’occasion de participer à de nombreux événements pour vous rencontrer tous à travers le monde. Ces dernières années, les événements physiques ont été mis en suspens à cause du coronavirus, et dans des circonstances normales, j’aurais aimé rendre visite à tout le monde en personne pour exprimer directement ma gratitude, mais malheureusement, j’ai dû opter pour ces adieux là, puisque je ne suis pas en mesure de me déplacer.”

Shinji Hashimoto retires from Square Enix today and we're very lucky to have received a video message from him.

Thank you for everything, @shinjihashimot3! 🎉 pic.twitter.com/LHowKYfgqX

— Square Enix (@SquareEnix) May 31, 2022