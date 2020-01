Square Enix repousse les sorties de Final Fantasy 7 Remake et Marvel’s Avengers

Les deux grosses productions vidéoludiques de l'éditeur japonais Square Enix vont prendre du retard.

Prévu pour début mars en exclusivité temporaire sur PS4, le remake extrêmement ambitieux de Final Fantasy 7 arrivera finalement un peu plus tard. Le producteur Yoshinori Kitase s’est exprimé sur cette annonce : “Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec impatience la sortie de Final Fantasy 7 Remake et que vous avez attendu pendant de nombreux mois de voir ce sur quoi nous avons travaillé. Les fans méritent un jeu de qualité. Afin de nous assurer que nous livrerons un titre en accord avec notre vision, nous avons décidé de déplacer la date de sortie au 10 avril 2020. Nous prenons cette décision difficile afin de nous donner quelques semaines supplémentaires pour peaufiner cette aventure, et vous offrir la meilleure expérience possible. Au nom de toute l’équipe, je tiens à m’excuser auprès de tout le monde, car cela veut dire qu’il faut attendre le jeu un peu plus longtemps que prévu.”

Marvel’s Avengers, un report de plusieurs mois

Scot Amos et Ron Rosenberg, codirecteurs de Crystal Dynamics, sont eux aussi contraints de décaler la sortie de Marvel’s Avengers. Attendue pour mai prochain, l’adaptation vidéoludique narrant les aventures du célèbre groupe de super-héros de l’univers Marvel sortira dans quatre mois sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia : “Notre ambition a toujours été de fournir l’expérience de jeu ultime des Avengers. Pour atteindre cet objectif, nous avons pris la décision difficile de déplacer la date de sortie de Marvel’s Avengers au 4 septembre 2020. En tant que fans nous-mêmes, c’est un honneur et un privilège de travailler avec ces personnages légendaires et nous savons ce que ces super-héros signifient pour nous et les Vrais Croyants (True Believers) du monde entier. Lorsque nous avons décidé de vous présenter notre vision pour Marvel’s Avengers, nous nous sommes engagés à proposer une campagne originale basée sur la narration, de la coopération et du contenu captivant pour les années à venir. Pour cela, nous dédierons ce temps de développement supplémentaire à nous concentrer sur l’ajustement et le peaufinage du jeu selon les normes élevées que nos fans attendent et méritent. Les équipes du monde entier travaillant sur Marvel’s Avengers apprécient sincèrement le soutien que vous nous avez apporté. Nous nous réjouissons de votre enthousiasme et de vos commentaires et nous avons hâte de vous en montrer plus. Nous nous excusons pour le retard. Nous sommes convaincus que cela vaudra la peine d’attendre.”