Square Enix promet des "jeux décentralisés" en 2022 ainsi que de gros investissements dans le cloud.

À quoi ressemblerait un Final Fantasy, un Tomb Raider ou un Deus Ex s’ils étaient partiellement propulsés par la blockchain et que les joueurs puissent gagner de l’argent grâce à leur contribution ? Vous pourriez avoir une réponse à cette question bientôt : le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a révélé que l’une des résolutions de cette nouvelle année pour l’entreprise était de lancer des “jeux décentralisés” dès cette année 2022.

Square Enix promet des “jeux décentralisés” en 2022

La lettre de Yosuke Masuda évoquant la stratégie pour l’année à venir ne donne aucun détail, mais l’on sent bien la position de l’optimiste précautionneux, si l’on peut dire. Ce qui n’a rien de surprenant quand on sait que d’autres studios ont subi une douche froide en s’essayant aux NFT. Parmi les propres mots du président de Square Enix : “une grande variété de sources de motivation pourront inspirer les joueurs et les faire s’engager avec les jeux et se connecter les autres joueurs. Les tokens basés sur la blockchain permettront cela. En mettant sur pied une économie de tokens viable dans nos jeux, nous pourrons assurer une croissance autonome du jeu. C’est précisément ce genre d’écosystème qui repose au fond de ce que je qualifie de ‘jeu décentralisé’ et qui, je l’espère, deviendra une tendance majeure dans le jeu vidéo à l’avenir. […] Nous allons garder un œil sur les changements de la société dans ce domaine tout en écoutant sérieusement les nombreuses communautés qui le composent, et nous accorderons nos efforts pour développer un business en conséquence, toujours en gardant à l’esprit le lancement de nos propres tokens dans un futur proche.”

Yosuke Masuda ne cite dans cette lettre aucun jeu en particulier, les fans n’ont donc rien à craindre, pour le moment. Les géants de la tech, et du jeu vidéo, aiment bien pouvoir dire qu’ils étaient présents, qu’ils sont présents, dans les nouvelles tendances, dès qu’elles arrivent. Square Enix est pourtant resté éloigné de concepts phare qui ont vu le jour ces dernières années. À la place, l’entreprise vient donc plonger un orteil dans l’eau, si l’on peut dire, peut-être justement pour prendre la température de sa communauté de fans face à la possibilité de l’introduction de tokens.

ainsi que de gros investissements dans le cloud

Square Enix promet aussi pour 2022 de “gros investissements dans le cloud”, sans pour autant préciser s’il s’agit de cloud gaming ou non. “Nous explorons ce que nous pouvons faire dans le cloud sous deux perspectives principales, la première étant d’utiliser les technologies du cloud pour distribuer du contenu et la seconde de développer du contenu qui offre aux clients de nouvelles formes de divertissement grâce aux propriétés du cloud.”