Square Enix Presents : le premier showcase numérique dédié aux nouveautés de l’éditeur japonais

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’éditeur japonais Square Enix se met également aux présentations numériques comme Nintendo (Direct), Microsoft (Inside Xbox), Sony (PlayStation State of Play) ou encore Ubisoft (Forward) : “Nous sommes ravis de vous annoncer la naissance d’un tout nouvel événement numérique intitulé (marquons une pause pour l’effet dramatique)… Square Enix Presents ! Durant notre show d’inauguration, nous vous donnerons des nouvelles de certains de nos jeux les plus attendus (…) Le Square Enix Presents est un nouveau rendez-vous numérique durant lequel nous annoncerons nos prochaines sorties, partagerons les dernières infos, et donnerons des aperçus des jeux à venir tout à long de l’année !”

Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikR

— Square Enix (@SquareEnix) March 11, 2021