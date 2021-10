Square Enix London Mobile, un nouveau studio pour les jeux mobiles

Dans le but de diversifier son catalogue vidéoludique pour les smartphones et les tablettes, Square Enix annonce l’ouverture d’un nouveau studio à Londres dédié au développement de jeux mobiles free-to-play. Celui-ci est dirigé par Ed Perkins, ancien directeur du mobile au sein de l’éditeur japonais.

We’re excited to announce that Square Enix London Mobile will be a mobile-focused studio that will work on two of our upcoming titles from the Tomb Raider and Avatar: The Last Airbender universes.

— Square Enix (@SquareEnix) October 20, 2021