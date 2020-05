Square Enix investit dans l’intelligence artificielle pour le domaine du divertissement

Avec la filiale Square Enix AI & ARTS Alchemy, l'éditeur japonais va promouvoir et développer l'utilisation d'IA dans le domaine du divertissement au sens large.

Créée depuis mars dernier avec Rémi Driancourt (président et COO) à sa tête, la structure de recherche et développement Square Enix AI & ARTS Alchemy a été officialisée ces dernières heures par les pontes de Square Enix à travers un communiqué qui détaille sa mission : “Nous sommes une société qui s’engage à fournir le meilleur service possible à nos clients. Parmi les nombreuses technologies du groupe, les technologies liées à l’art, telles que l’IA utilisée dans les jeux et l’infographie (CG), ont le potentiel de contribuer à une variété de domaines de divertissement au-delà du domaine d’activité du groupe. Nous pensons que de nouveaux divertissements seront créés à mesure que la prochaine génération de normes de communication, y compris la 5G, et diverses innovations technologiques, telles que le XR, prendront place à l’avenir. Square Enix AI & Arts Alchemy lancera ses opérations dans le but de poursuivre les efforts de R&D qui appliqueront les connaissances et l’expertise du groupe Square Enix non seulement aux jeux, mais au concept plus large d’IA du divertissement. Square Enix AI & ARTS Alchemy s’efforcera également de créer de nouveaux domaines d’activité, en surveillant des liens potentiels avec d’autres entreprises du divertissement.”

Square Enix AI & ARTS Alchemy, une filiale R&D dédiée à l’intelligence artificielle

Pour gérer Square Enix AI & Arts Alchemy avec le patron Yosuke Matsuda, le responsable de l’Advanced Technology Division (Agni’s Philosophy, Witch Chapter 0 [Cry]) du groupe nippon s’est entouré de Youichiro Miyake (IA Luminous Engine) pour le poste de responsable de la technologie et Takeshi Nozue (Kingsglaive : Final Fantasy XV et Final Fantasy VII : Advent Children) pour le poste de directeur artistique.