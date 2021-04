Square Enix Image Studio Division : les filiales Visual Works et Image Arts ont fusionné

Visual Works et Image Arts regroupent leur effectif pour devenir Square Enix Image Studio Division.

L’éditeur japonais Square Enix, sous l’impulsion du président Yosuke Matsuda suite à la nouvelle année fiscale, annonce la création d’une nouvelle division dédiée à la recherche de rendus visuels en temps réel en intégrant Visual Works et Image Arts : “La division Visual Works a créé des films pré-rendus pour de nombreux jeux de la société. La division Image Arts, dont le personnel principal comprend des membres de l’équipe qui a créé le film Kingsglaive Final Fantasy XV, s’est entre-temps engagée dans la recherche et le développement de l’expression visuelle haut de gamme en mettant l’accent sur les graphiques en temps réel. En fusionnant les technologies et les attributs des deux divisions au sein de la division Square Enix Image Studio, la société vise à accélérer ses efforts de recherche et de développement dans le domaine de l’expression visuelle de nouvelle génération et à incorporer les résultats de ces efforts dans le contenu réel. Elle espère ainsi offrir à ses clients une expérience d’une qualité encore plus élevée.”

Takeshi Nozue est nommé responsable de Square Enix Image Studio Division.

Les travaux de Visual Works et Image Arts chez Square Enix