Square Enix devient actionnaire et partenaire stratégique de Blacknut

Acteur français du cloud gaming, la start-up Blacknut fait entrer l'éditeur japonais Square Enix dans son capital.

Comme avec Ubitus l’année dernière, l’investissement de Square Enix permettra de poursuivre la recherche et le développement afin de consolider l’avance technologique de Blacknut, d’accélérer la commercialisation de sa solution B2B et d’élargir son catalogue vidéoludique, qui compte déjà plus de 500 titres, sous la forme d’une expérience click-to-play, provenant d’un grand nombre d’éditeurs renommés comme Focus Entertainment, Daedalic Entertainment, Team17, SNK, Deep Silver ou encore Nacon.

“Blacknut est une entreprise à l’avant-garde du cloud gaming, avec une combinaison unique d’expertise technique et une vision de l’avenir du jeu vidéo“, a déclaré Hideaki Uehara, directeur du développement commercial chez Square Enix. “Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du cloud gaming et ce partenariat nous permettra de rester à la pointe des nouveaux développements dans ce domaine, ainsi que d’accélérer notre croissance future“. Olivier Avaro, PDG de Blacknut, ajoute : “Nous sommes très fiers d’accueillir Square Enix, un éditeur dont les franchises continuent de séduire des générations de joueurs. Sa décision d’investir dans notre société est une véritable approbation de notre vision, de notre technologie et de notre approche du marché. Square Enix comprend le potentiel du cloud gaming, car les joueurs continuent de s’éloigner des formats physiques, en trouvant de nouvelles façons de fournir des expériences de jeu perturbatrices à partir du cloud.”

Blacknut veut grandir avec Square Enix

Le principal fournisseur indépendant en matière de cloud gaming est présent dans 45 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud et, plus récemment, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Au cours des quatre dernières années, il a connu une croissance exponentielle grâce à d’importants partenariats B2B avec des FAI, des fabricants d’appareils, des services OTT et des sociétés de médias, notamment Telecom Italia, AIS en Thaïlande, Hutchison Drei en Autriche, POST Telecom au Luxembourg, Telecall au Brésil, ou le dernier lancement pour Celcom en Malaisie, et M1 à Singapour.