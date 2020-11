Square Enix : des millions de dollars perdus à cause de Marvel’s Avengers

Marvel's Avengers est l'échec de l'année pour l'éditeur japonais Square Enix.

En plus d’être un flop critique, technique et commercial, le jeu-service Marvel’s Avengers co-développé par Crystal Dynamics et Eidos Montréal a plongé dans le rouge le segment HD Games de Square Enix avec une perte opérationnelle de cinq milliards de yens, soit 40 millions d’euros. Une somme colossale en période de crise sanitaire. David Gibson, analyste du cabinet japonais Astris Advisory, rajoute d’ailleurs que Marvel’s Avengers aurait coûté entre 170 et 190 millions de dollars, promotion incluse, et que les ventes n’auraient pas dépassé les trois millions d’exemplaires (60% en dessous des attentes des pontes et des actionnaires de l’éditeur nippon) dans le monde entier. L’avenir du jeu d’action basée sur l’une des licences les plus populaires de Marvel s’annonce de plus en plus compliqué.

Marvel Avengers- it looks like the total cost of the game is closer to $170m-$190m given they only expenses 70% of cost in the qtr plus marketing costs. Why someone didn’t say stop post the multiplayer beta will remain a mystery . Square are adamant they can make a recovery …. — David Gibson (@gibbogame) November 7, 2020

Bien aidé par le succès de Final Fantasy 7 Remake, la longévité de Final Fantasy XIV (MMO) avec ses extensions et l’attractivité du marché des mobiles (Dragon Quest Tact, Dragon Quest Walk, War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius), Square Enix anticipe un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, un bénéfice opérationnel de 326 millions d’euros et un bénéfice net de 196 millions d’euros pour le prochain exercice.

Square Enix va devoir retarder plusieurs jeux à cause du COVID-19

La pandémie mondiale de coronavirus touche de manière terrible l’industrie vidéoludique et les dirigeants de Square Enix prennent cela avec sérieux suite aux pertes financières conséquentes qui ont été retranscrites dans le dernier bilan financier de la société. Si aucun calendrier pour l’exercice 2022/2023 n’a été officiellement divulgué, l’éditeur japonais annonce que certains de leurs jeux sont reportés à 2022 voire au-delà… Outriders, Final Fantasy 16 (exclusivité PS5), Nier Replicant ou encore la seconde partie de Final Fantasy 7 Remake sont donc potentiellement condamnés à ne pas arriver dans les temps.