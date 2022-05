Square Enix concentre ses futurs investissements dans la blockchain, l’IA et le cloud

La vente des studios occidentaux de Square Enix à Embracer Group pour 300 millions de dollars va permettre à l'éditeur japonais d'investir dans de nouveaux business.

En délaissant ses activités en Europe, aux USA et au Canada, Square Enix réduit sa masse salariale pour planifier plusieurs investissements dans les nouveaux marchés à la mode : “La transaction aidera l’entreprise à s’adapter aux changements en cours dans l’environnement commercial mondial en établissant une allocation plus efficace des ressources, ce qui améliorera la valeur de l’entreprise en accélérant la croissance des activités principales de l’entreprise dans le domaine du divertissement numérique. En outre, l’opération permet de lancer de nouvelles activités en faisant progresser les investissements dans des domaines tels que la blockchain, l’IA et le cloud. Cette démarche s’appuie sur la politique d’optimisation de la structure commerciale que l’entreprise a définie dans le cadre de la stratégie commerciale à moyen terme dévoilée le 13 mai 2021.”

La blockchain, nouvelle et inquiétante préoccupation de Square Enix

Si les joueurs sont mécontents de cette décision, le président Yosuke Matsuda avait déjà partagé son désir de créer des jeux blockchain play-to-earn dans une récente interview pour Yahoo Japan : “À l’avenir, nous aimerions nous essayer à la création de contenu de jeu autonome. Jusqu’à présent, dans la plupart des jeux, nous fournissions le contenu sous forme de produit fini et les joueurs jouaient ce contenu. Cependant, il existe un certain nombre de joueurs dans le monde qui veulent contribuer à rendre les jeux plus intéressants, en créant de nouveaux paramètres et de nouvelles façons de jouer. Nous voulons utiliser le pouvoir de ces personnes pour créer des jeux qui continueront à évoluer. Si, au lieu de compter sur la bonne volonté, nous pouvons également fournir des avantages à ceux qui contribuent au développement en utilisant des technologies telles que la blockchain, il est possible que des contenus innovants et intéressants puissent être créés à partir des idées des utilisateurs.”

Matsuda-san avait d’ailleurs déjà été critiqué par certains acteurs de l’industrie vidéoludique lors de ses vœux pour la nouvelle année où il exprimait l’enthousiasme qu’il avait pour les tendances émergentes et s’engageait à réaliser des jeux blockchain avec Square Enix, tout en explorant le monde des NFT, du metaverse et de la crypto-monnaie.