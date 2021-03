Square Enix commande plusieurs remakes d’une licence à Forever Entertainment

Forever Entertainment s'associe avec l'éditeur japonais Square Enix pour développer des remakes d'une même licence.

Déjà impliqué dans les remakes avec Sega pour Panzer Dragoon et House of the Dead, le studio polonais Forever Entertainment annonce une nouvelle collaboration avec Square Enix après son travail de remasterisation sur Fear Effect Sedna : “Le but du contrat est de créer et de publier plusieurs remakes pour des jeux tirés d’une même licence. Le nom de la propriété intellectuelle sera rendu public dans un rapport diffusé ultérieurement une fois que la campagne marketing mondiale commencera. Les remakes des jeux comporteront un nouveau design graphique, mais le gameplay et le scénario resteront cohérents avec les versions originales.”

Des nouveaux remakes pour Forever Entertainment à la demande de Square Enix

Il y a peu de chances que l’éditeur japonais Square Enix ait confié une licence majeure de son catalogue comme Star Ocean, Xenogears, Final Fantasy ou encore Dragon Quest. Il faut donc s’attendre à des remakes de Front Mission ou Valkyrie Profile, à moins que Parasite Eve soit enfin relancé comme les récents dépôts de marque le laissaient présager. Pour sa participation au projet, Forever Entertainment recevra une part importante des revenus (plus de 50%) de chaque jeu vendu sur toutes les plateformes. A noter que FE couvrira les coûts liés à la mise en œuvre de l’accord ci-dessus sur ses propres fonds.