Square Enix adhère à la blockchain Oasys

Les ambitions de Square Enix en matière de blockchain s'intensifient avec Oasys, une technologie "Proof-of-Stake" respectueuse de l'environnement et optimisée pour les jeux vidéo.

Par le biais de sa filiale Blockchain Entertainment Business Division, créée en avril dernier, l’éditeur japonais Square Enix est le dernier investisseur en date à rejoindre la blockchain d’Oasys, qui bénéficie déjà d’un fort soutien institutionnel de la part d’autres entités, notamment Bandai Namco via Bandai Namco Research, SEGA, Ubisoft (déjà impliqué dans la blockchain Tezos), Netmarble, Wemade, Com2uS et Yield Guild Games. Avec le soutien de partenaires de l’industrie vidéoludique, tant traditionnels que crypto-natifs, Oasys va continuer à se concentrer sur la création d’expériences innovantes dans le but de façonner l’avenir du jeu en blockchain.

We are happy to announce that @SquareEnix joins Oasys as the final of 21 initial node validators🚀🚀

As part of this initiative, Square Enix and Oasys will explore development of New Blockchain Games🔥https://t.co/a2PGxf5uDz pic.twitter.com/QZ1rfRvSMC

