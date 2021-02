Spy Kids : un reboot du film sur les enfants-espions serait dans les tuyaux

Skydance Media veut relancer la licence Spy Kids au cinéma avec un reboot.

Dans le but de diversifier son portefeuille, et depuis l’acquisition des droits de la licence, Skydance Media (The Old Guard, Top Gun Maverick, Jurassic World Dominion) est prêt a redonner une nouvelle chance à Spy Kids ainsi qu’à son créateur, Robert Rodriguez, qui sera en charge de l’écriture et de la réalisation d’un reboot se concentrant sur une famille multiculturelle. Les retours des comédiens Alexa Vega, Daryl Sabara, Antonio Banderas et Carla Gugino sont compromis. Peter Oillataguerre et Gary Barber de chez Spyglass Media Group (Scream, Hellraiser, Perfect Strangers, Short Circuit) seront par ailleurs producteurs exécutifs.

Skydance Media To Reimagine The ‘Spy Kids’ Franchise With Spyglass Media And Series Creator Robert Rodriguez https://t.co/iCDrz1VJIl — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 26, 2021

A noter qu’un premier “reboot” avait été produit sous la forme d’une série d’animation pour Netflix, mais le succès n’a pas été au rendez-vous malgré la présence des personnages principaux des quatre films du duo Dimension Films et Troublemaker Studios : “Enfants d’espions, Juni et Carmen Cortez intègrent l’académie de l’OSS (Organization of Super Spies). Cette école secrète est destinée aux futures espions et enfants d’agents secrets. Juni et Carmen font former une équipe de jeunes espions pour affronter les forces du SWAMP (pour Les Super Winners de l’Apocalypse pour le Massacre de la Population) et leur chef diabolique, le Cortex d’or, qui veut se venger de l’OSS.”

Spy Kids, le trailer du premier film