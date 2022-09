Spy Kids : la production du reboot de Netflix est terminée

Le réalisateur Robert Rodriguez a écrit le scénario du nouveau long-métrage Spy Kids avec son fils Max Racer.

Ce nouveau chapitre de Spy Kids va prendre place après que les enfants des plus grands agents secrets du monde aient involontairement aidé un puissant développeur de jeux à déclencher un virus informatique qui lui donne le contrôle de toute une technologie, les amenant à devenir eux-mêmes des espions pour sauver leurs parents et le monde.

David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger produiront pour Skydance, qui supervisera le développement et la production. Elizabeth Avellan et Racer Max seront également producteurs. Gary Barber et Peter Oillataguerre de Spyglass seront producteurs exécutifs. Nick Nesbit sera le responsable créatif de Netflix pour le film.

Le casting du reboot de Spy Kids

Gina Rodriguez (Deepwater, Annihilation, Awake), Zachary Levi (Robot Chicken, Chuck, American Underdog), Billy Magnussen (Game Night, Woke, Velvet Buzzsaw), Everly Carganilla (The Afterparty, The Haunted Man, Bud), Connor Esterson (Attaway General) et DJ Cotrona (Shazam, Detroit 1-8-7, G.I. Joe : Conspiration) constituent le casting du dernier volet de Spy Kids qui devrait s’appeler Armageddon, qui était le nom original de Spy Kids : All the Time in the World.