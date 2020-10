Spotify vous laisse chercher de la musique via les paroles

Il vous est très probablement déjà arrivé de connaître les paroles, un extrait tout du moins, d’une chanson sans pour autant connaître son titre ni savoir qui la chante. Logique, après tout, toutes les chansons n’ont pas nécessairement de rapport évident entre leur titre et leurs paroles ! Si vous n’arrivez pas à retrouver une chanson précise et que vous êtes utilisateur de Spotify, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la plate-forme vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de recherche.

Au cas où vous n’auriez pas encore totalement compris de quoi nous parlons, sachez que vous pouvez désormais rechercher des chansons sur Spotify en recherchant directement dans les paroles. Bien sûr, étant donné la popularité de certaines expressions et autres phrases, cela peut faire remonter énormément de résultats mais au moins pourrez-vous rechercher rapidement des chansons et vérifier si c’est bien à cela que vous pensiez.

À noter, cette fonctionnalité n’est pas franchement nouvelle dans la mesure où, même si elle n’arrive qu’aujourd’hui sur le marché du streaming musical, Apple Music permettait de rechercher des chansons via leurs paroles depuis fort longtemps. Il est en tous les cas toujours sympathique de voir que Spotify offre la même fonctionnalité à ses utilisateurs. Après tout, tout le monde n’est pas abonné à Apple Music.

Pour rechercher des chansons par leurs paroles, il suffit de se rendre dans la barre de recherche et de taper les paroles de la chanson en question. Spotify va alors vous afficher les chansons qui contiennent lesdites paroles. Comme dit, parfois, le résultat sera très important, la faute à des paroles très (trop ?) populaires. Mais si vous connaissez une phrase bien précise, cette nouvelle option se révèlera fort pratique. Voilà qui pourrait vous faire gagner du temps – et vous éviter de vous arracher des cheveux -.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020