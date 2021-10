Spotify va vous poser des questions pour vous proposer des podcasts adaptés à vos habitudes

Spotify propose un questionnaire pour trouver son podcast parfait. L'occasion de découvrir de nouvelles choses, tout en respectant vos propres goûts.

Les plates-formes de streaming musical proposent aujourd’hui, pour la plupart, davantage que de la musique. Certains ont un vaste catalogue de clips vidéo. D’autres proposent en sus des podcasts. Cette catégorie a énormément gagné en popularité ces dernières années. Ils sont particulièrement demandés sur Spotify. Encore faut-il que l’utilisateur puisse trouver son bonheur parmi toutes ces créations.

Spotify propose un questionnaire pour trouver son podcast parfait

Sur la seule année précédente, environ 1,5 million de podcasts ont été ajoutés à la plate-forme Spotify. Trouver quelque chose qui vous convienne bien n’est pas une tâche facile, mais Spotify veut vous aider à y parvenir. Et relativement rapidement. Pour fêter la journée internationale du podcast, qui avait lieu ce jeudi 30 septembre 2021, la plate-forme a créé un petit quiz permettant aux utilisateurs de trouver un podcast qui correspond à leurs goûts.

L’occasion de découvrir de nouvelles choses, tout en respectant vos propres goûts

Les utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Australie peuvent ainsi utiliser la page dédiée de ce nouvel outil Find The One. Celui-ci pose un certain nombre de questions comme comment un podcast peut-il vous séduire – peut-être préférez-vous une conversation ou façon enquête narrative – et à quel point vous cherchez quelque chose de sérieux. Spotify va alors vous faire une recommandation basée, en partie, sur vos habitudes d’écoute.

Le géant suédois du streaming musical explique avoir découvert des corrélations entre certains artistes et des podcasts. Lil Nas X, par exemple, voit de nombreux fans de jeux vidéo écouter aussi le TommyInnit Podcast. Olivia Rodrigo et Call Her Daddy partagent eux aussi un public commun. Spotify a même découvert que de nombreux fans de BTS et Queen écoutent ds podcasts concernant… BTS et Queen. Une révolution !

Toujours est-il que ce genre d’outil pourrait être un bon moyen de découvrir de nouveaux podcasts, et leurs créateurs, par extension. Espérons maintenant que ces initiatives se développent. Peut-être pourra-t-on en profiter bientôt en France.