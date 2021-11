Spotify teste une navigation à la TikTok pour les clips vidéo

Spotify teste une navigation à la verticale, façon TikTok, pour découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes.

La navigation à la verticale pour les vidéos au format vertical a été grandement popularisée par des applications comme TikTok et consort. Les vidéos sont affichées à la verticale et les utilisateurs peuvent faire défiler vers le haut ou vers le bas pour découvrir de nouveaux contenus. Depuis sa toute première introduction, nous avons pu voir cette manière de procéder arriver dans nombre d’autres applications qui ont lancé leurs propres fonctionnalités pour les vidéos courtes. Et aujourd’hui, il semblerait que Spotify veuille s’y mettre à son tour.

Spotify teste une navigation à la verticale, façon TikTok

C’est tout du moins ce que laisse entendre un tweet de Chris Messina. L’homme a découvert que la plate-forme de streaming musical teste actuellement une navigation similaire à celle proposée par TikTok pour ses clips. Le concept est tout à fait similaire à ce que l’on a pu voir dans d’autres applications, les utilisateurs pouvant faire défiler vers le haut ou vers le bas pour voir des vidéos différentes.

pour découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes

La principale différence, ici, est que la fonctionnalité se concentre, semble-t-il, sur les vidéos musicales. Étant donné que Spotify est une plate-forme de streaming musicale et moins une plate-forme sociale, il est logique que les vidéos dans cette nouvelle section “Découvrir” de l’application seront des vidéos concernant la musique et non pas des vidéos de tout et n’importe quoi comme on peut en trouver sur TikTok, Instagram ou YouTube.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait aussi tout à fait s’intégrer avec une fonctionnalité existante de Spotify baptisée Canvas. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Canvas est une fonction qui permet aux artistes de Spotify de créer des vidéos courtes pour leurs chansons. Elle a été lancée en 2019, mais l’accueil fut pour le moins mitigé. Cela étant dit, on imagine tout à fait que Canvas et la navigation à la verticale pourrait être une solution très sympathique pour permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux titres et de nouvelles vidéos concernant leurs artistes préférés.