Spotify teste l’intégration des galleries NFT dans les pages des artistes

Les NFT commencent à s’intégrer dans plusieurs services web, condition sine qua non pour leur démocratisation. Aujourd’hui, c’est la plate-forme numéro 1 dans le monde du streaming musical et du podcast qui s’y met, Spotify. Les galeries NFT font leur apparition dans les pages des artistes, pour le moment uniquement dans le cadre d’un test limité.

En plus d’ajouter leurs dernières chansons et playlists, les musiciens peuvent utiliser la page dédiée à leur profil sur Spotify pour promouvoir des produits dérivés et autres dates de concert. Très bientôt, ils pourront aussi utiliser ces pages pour faire la promotion de leurs NFT. Comme rapporté par Music Ally, Spotify a en effet commencé à tester les galeries NFT. La fonctionnalité n’est pour l’heure disponible qu’à certains utilisateurs américains triés sur le volet sur Android et comprend certains enthousiastes du web3 comme Steve Aoki.

Si vous faites partie des premiers testeurs, vous pouvez visionner les galeries en visitant les pages des artistes participant, eux aussi, au test. Faites défiler la page après la liste des chansons. En tapotant sur un NFT, vous pourrez visionner la version agrandie et profiter d’une courte description. Selon The Verge, une option “Voir plus” vous redirige vers la page du NFT sur OpenSea, sur laquelle vous pouvez acheter le token, si le cœur vous en dit. D’après Music Ally, Spotify ne prélève aucune commission sur les ventes réalisées par ce biais durant le test.

“Spotify mène actuellement un test dans lequel il aide un petit groupe d’artistes à promouvoir leurs NFT tiers existants via leur profil”, expliquait la plate-forme au blog. “Nous réalisons régulièrement des tests pour améliorer l’expérience tant pour les artistes que leurs fans. Certains de ces tests permettent d’ouvrir la voie à quelque chose de plus grand, d’autres nous permettent d’apprendre.”

Contacté sur le sujet, Spotify n’a pas (encore) fourni de plus amples informations.

Ce test survient après que d’autres plates-formes comme Instagram ont aussi intégré des fonctionnalités dédiées aux NFT. Et ce malgré une nette diminution de l’activité sur ce marché. En effet, selon les données de NonFungible, The Wall Street Journal a récemment découvert que les ventes quotidiennes de NFT sont en baisse de 92 % par rapport à leur pic atteint en septembre dernier. Le nombre de wallets actifs est quant à lui en diminution de 88 %.