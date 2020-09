Spotify taxe le pack Apple One d'”anticoncurrentiel”

Ce mercredi 15 septembre, Apple tenait un événement pour dévoiler de nouveaux produits et services. Parmi ceux-ci, un pack baptisé Apple One, regroupant nombre de services via abonnement de la marque à la pomme.

Il y a deux jours, Apple tenait son événement “Time Flies” pour dévoiler officiellement le voir sur de nouvelles Apple Watch, une nouvelle tablette iPad ainsi que de nouveaux services. L’on parle bien évidemment du pack Apple One. Il s’agit là d’un abonnement unique regroupant plusieurs services existants, le tout proposé à un tarif plus abordable que si vous preniez l’ensemble individuellement. Une aubaine pour les utilisateurs finaux mais pas franchement pour les éditeurs tiers.

Spotify critique le pack Apple One

Un tarif préférentiel pour un achat groupé, si l’on peut dire, est toujours une bonne chose pour le client. Mais Spotify, lui, voit cet Apple One d’un mauvais œil. Dans un communiqué transmis à AppleInsider, un porte-parole de la plate-forme de streaming musical déclare : “Une fois encore, Apple utilise sa position dominante et use de pratiques déloyales pour désavantager la concurrence et priver les utilisateurs en favorisant ses propres services.” La plate-forme appelle les régulateurs à “restreindre urgemment” cette manière de faire de la firme de Cupertino.

En réponse à ce commentaire de Spotify, Apple a publié sa propre déclaration au journaliste de Reuters, Stephen Nellis. On peut notamment lire la chose suivante : “Les utilisateurs peuvent découvrir et profiter des alternatives à chacun des services Apple. Nous introduisons Apple One sur le marché parce que c’est une forte valeur ajoutée pour les clients et un moyen simple d’accéder à tout le catalogue de services par abonnement d’Apple.”

le taxant de pratique “anticoncurrentielle”

Le torchon brûle depuis quelque temps entre Spotify et Apple. Les deux n’ont pas franchement la meilleure des relations. La plate-forme de streaming a plusieurs fois critiqué la marque à la pomme pour les commissions qu’elle prélève sur les transactions intégrées. Sans surprise, Spotify avait aussi apporté son soutien à Epic Games dans sa bataille juridique contre Apple au sujet de son jeu Fortnite, notamment. Impossible de prédire comment tout cela va se terminer mais une chose est sûre, Apple et son App Store sont plus que jamais au centre de l’attention.