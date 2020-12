Spotify sur Android pourrait bientôt lire les fichiers en local

Spotify est l’un des mastodontes du streaming musical. C’est d’ailleurs le numéro 1 actuellement. Cela passe par un catalogue très fourni, avec de nombreux contrats signés auprès des maisons de disque et des artistes mais aussi par une plate-forme riche en fonctionnalités. Spotify l’a bien compris. Voici d’ailleurs que se profile une nouvelle fonctionnalité très intéressante.

Spotify est une application de streaming musical. Tout le monde, ou presque, le sait, et depuis longtemps. Le service permet d’écouter des chansons sur les serveurs de Spotify, ou les morceaux que vous avez enregistrés sur votre appareil. Et si vous aviez déjà des fichiers musicaux sur votre appareil avant de commencer à Spotify ? L’une des options est d’envoyer votre musique à Spotify mais il faut pour ce faire passer par un ordinateur. Une alternative est de trouver et d’utiliser une autre application de lecture de musique pour lire vos fichiers en local.

Bonne nouvelle. Selon une récente découverte de Jane Manchun Wong, Spotify pourrait bientôt ajouter la lecture des fichiers de musique en local. Cela signifie essentiellement que l’application Spotify deviendrait une application tout-en-un pour la lecture de musique sur votre téléphone, en streaming, les podcasts, etc.

Cela étant dit, cette fonction ne semble concerne que la version Android, pour le moment tout du moins. Et nul ne sait actuellement s’il est prévu d’ajouter la même chose sur iOS. Nous ne serions pas surpris que l’application iOS soit mise à jour ultérieurement pour profiter de la même fonctionnalité. Pour l’heure, en tous les cas, les appareils de la marque à la pomme ont déjà l’application Musique qui permet de lire les fichiers de musique stockés localement ainsi que ceux issus d’Apple Music.

Aucune information concernant la date de disponibilité de cette fonctionnalité, si tant est qu’elle le soit un jour, mais si vous êtes utilisateur de Spotify, voilà une nouvelle possibilité qui sera très intéressante, et très utile au quotidien.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020