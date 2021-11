Spotify supprime son bouton shuffle sur les pages d’albulm

Pouvoir écouter les chansons en mode aléatoire (shuffle), d’un album ou d’une playlist quelconque, lorsque vous ne savez pas vraiment quoi écouter, ou simplement pour brasser parmi vos nombreux titres est une très bonne option. C’est une fonctionnalité qui existe depuis la nuit des temps, ou presque. Cela étant dit, il semblerait que la chanteuse Adele ne soit pas très fan de ce mode de lecture dans un même album. À tel point que, à sa demande expresse, la plate-forme Spotify a supprimé la fonctionnalité.

La chanteuse a publié un tweet récemment dans lequel elle écrit que les artistes prennent souvent le temps de la réflexion pour établir la liste de leurs chansons et que ces mêmes chansons sont proposées dans cet ordre précis pour une raison. La plupart du temps, pour celles et ceux qui n’ont jamais vraiment prêté attention à la chose, c’est vrai. Les albums sont parfois comme une véritable histoire qui se raconte avec une chanson d’introduction suive de plusieurs titres aux styles souvent différents, et parfois, l’on termine avec une chanson de conclusion pour terminer les choses comme il se doit.

En lisant un album en mode aléatoire, c’est un peu comme si vous regardiez un film en zappant certaines parties du film et en réagençant l’ordre de celles que vous regardez. Vous finiriez par ne pas pouvoir apprécier pleinement le film que vous venez de voir. Comme dit, Spotify a pris la demande d’Adele très au sérieux et a purement et simplement supprimer la fonctionnalité de lecture aléatoire sur les albums.

Désormais, chaque fois qu’un utilisateur avec un abonnement à Spotify Premium consulte une page d’album, s’il clique sur le bouton Lecture, le système lira les titres dans l’ordre. Il est cependant toujours possible de profiter du mode shuffle lorsque l’on regarde les pistes individuelles. Et si l’on en croit les commentaires sur le tweet d’Adele, il semblerait que nombre d’autres artistes soient plutôt satisfaits de ce changement.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021