Spotify s’offre les services de grands artistes pour tester ses propres Stories

Les Stories sont aujourd'hui partout. Ou presque. Et sur les plates-formes sur lesquelles elles n'existent pas encore, elles sont en développement. Aujourd'hui, c'est Spotify qui s'y met. Et la plate-forme de streaming fait cela en grande pompe.

Si vous êtes déjà l’esprit des fêtes de fin d’année et que vous écoutez des musiques de Noël, vous aurez peut-être remarqué que la playlist Christmas Hits de Spotify est quelque peu différente des années précédentes. La plate-forme a mis à jour tout récemment sa sélection de chansons pour les fêtes. Et si vous l’ouvrez sur l’application iOS ou Android, vous pourrez avoir un aperçu des Stories façon Spotify.

Spotify teste ses Stories sur sa playlist de Noël

Dans cette Stories Christmas Hits, des vidéos de plusieurs artistes que l’on retrouve dans la playlist. Et des grands noms. On retrouve ainsi notamment Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ou encore Pentatonix. Les Stories sont apparues sur d’autres playlists créées récemment par Spotify, y compris Tear Drop et une version améliorée du premier album de Megan Thee Stallion, Good News.

Une fonctionnalité bientôt disponible plus largement ?

Spotify a confirmé à Engadget qu’il s’agit là d’un simple test. Nul ne sait encore si ces stories pourront être ajoutées dans vos propres playlists et encore moins quand. “Chez Spotify, nous menons régulièrement nombre de tests dans l’objectif d’améliorer notre expérience utilisateur”, déclarait un porte-parole dans un communiqué. “Certains de ces tests finissent par être disponibles au grand public, d’autres non, mais nous en apprenons toujours énormément. Nous n’avons pour l’heure aucune autre information à partager sur ce sujet.”

C’est l’année dernière que nous avions appris pour la première fois que Spotify travaillait sur une fonctionnalité de Stories pour les artistes. La plate-forme a mené un premier test public il y a quelques mois, en autorisant certains influenceurs à les ajouter à leurs playlists. Nombre d’autres plates-formes ont déjà une fonctionnalité de Stories, parmi lesquelles Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter et même LinkedIn. Il n’est donc pas très surprenant d’apprendre que Spotify souhaite s’y mettre aussi. Reste à voir s’il y a vraiment un intérêt à le faire…