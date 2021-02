Spotify se lance dans la haute fidélité, avec une qualité sans perte

Si les services de streaming musicaux sont très populaires, il faut admettre que la majorité d'entre eux proposent une qualité de son assez pauvre...

Spotify, au même titre que Deezer par exemple, propose une qualité de son assez faible, les pistes étant largement compressées pour pouvoir être diffusées même avec de très faibles connexions (data notamment). Cela n’a pas empêché certains services de se démarquer en misant a contrario sur la qualité du son. C’est le cas de Tidal. Et Spotify s’apprête à faire de même.

Spotify va se lancer dans le streaming audio de haute fidélité

Lorsque Tidal a été lancé, le service ciblait principalement les audiophiles, celles et ceux qui sont le plus à même d’apprécier la qualité élevée d’une piste sonore. Cela étant dit, l’offre de Tidal était certainement trop onéreuse pour des clients lambda. Aujourd’hui, il semblerait que Spotify veuille aussi offrir à ses utilisateurs la possibilité de profiter d’un son de haute fidélité.

Avec une nouvelle offre baptisée Spotify HiFi

Baptisée Spotify HiFi, cette nouvelle option proposera un streaming sans perte de qualité et devrait être disponible plus tard cette année. Selon le communiqué de Spotify, cette option permettra aux utilisateurs de streamer leur musique en qualité CD, ce qui signifie que la qualité devrait être bien plus élevée que ce qui est disponible actuellement.

L’entreprise précise par ailleurs qu’il s’agira d’une option à laquelle les clients Premium pourront souscrire, comprenez par là que cette dernière sera certainement accessible via une nouvelle offre, mais on ne sait pas encore à quel tarif. Spotify indique simplement que l’option sera introduite sur certains marchés plus tard cette année, sans préciser ni la date ni les marchés concernés.

On terminera en rappelant que profiter d’une telle offre, sur quelque plate-forme que ce soit, il faut avoir un appareil capable d’en tirer le plein potentiel. Si vous vous abonnez à une telle offre pour une haute qualité audio et que vous écoutez votre musique via des écouteurs ou un casque bas de gamme, vous ne ressentirez aucune différence. Clairement, ce Spotify HiFi cible les utilisateurs qui ont déjà un équipement audio digne de ce nom.