Spotify revendique aujourd’hui pas moins de 130 millions d’abonnés payants

Spotify est un monstre sur le marché du streaming musical. D'ailleurs, les chiffres le montrent, c'est la plus grosse plate-forme disponible à ce jour. Celle-ci revendique d'ailleurs désormais pas moins de 130 millions d'abonnés payants.

Il ne fait aucun doute que Spotify est le leader du marché du streaming musical. Si Apple Music s’en sort extrêmement bien ces derniers temps, et ce malgré une arrivée tardive sur ce segment, il semble que la plate-forme de la marque à la pomme aura du mal à combler le fossé existant. En effet, selon les chiffres publiés récemment par Spotify, le géant compte désormais quelque 130 millions d’abonnés payants.

Apple n’a pas partagé ses chiffres concernant Apple Music depuis un certain temps. Aux dernières nouvelles, le service de la firme de Cupertino comptait environ 60 millions d’abonnés payants. Cela signifie donc que, selon les chiffres les plus récents de Spotify, ce dernier compte plus du double d’abonnés payants. Comme dit, c’est un fossé qui sera difficile à combler, à n’en point douter. Ces 130 millions d’abonnés actuels représentent une progression de 6 millions par rapport au trimestre précédent. À noter, Spotify annonce aussi avoir pas moins de 163 millions d’utilisateurs actifs mensuellement sur son offre gratuite – financée par la publicité -.

Et les indicateurs restent bons malgré la crise actuelle

Selon le communiqué officiel publié par l’entreprise : “Malgré l’incertitude générale autour du Covid-19 pour ce premier trimestre 2002, nos résultats ont atteint voire dépassé nos prévisions dans tous les aspects importants. Pour le deuxième trimestre et le reste de cette année 2020, nos perspectives pour la plupart de nos indicateurs clef de performance restent inchangés, à l’exception des revenus pour lesquels une diminution de la publicité et des fluctuations significatives des taux de change ont un impact important.” Nul doute que Spotify saura traverser cette crise sanitaire sans trop de problème. Peut-être même la plate-forme continuera-t-elle de prendre de l’avance sur ses concurrents. À suivre !