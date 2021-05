Spotify pourrait à son tour proposer bientôt une option haute-fidélité

Une rumeur laisse entendre que Spotify pourrait bientôt proposer, comme Apple Music et Amazon Music Unlimited, une option haute-fidélité...

La haute-fidélité dans les services de streaming était jusqu’à lors réservée à certaines plates-formes. Apple a secoué le marché en annonçant une nouvelle option pour Apple Music offrant basiquement cette haute-fidélité sans surcoût à ses abonnés. Et la concurrence n’a d’autre choix que de s’aligner. Après Amazon, c’est Spotify qui pourrait bientôt proposer cette option.

Spotify pourrait bientôt proposer une option haute-fidélité

Lorsque Tidal fut lancé, l’entreprise avait souhaité se démarquer en offrant des streams de très haute qualité, mais le grand public ne fut pas vraiment au rendez-vous. Excepté, évidemment, les plus audiophiles qui attendaient une telle offre, et qui avaient l’équipement pour profiter pleinement de cette qualité audio. Mais finalement, il semblerait que Tidal avait raison dès le départ…

En effet, peu après l’annonce d’Apple d’une nouvelle option de streaming sans perte pour Apple Music, Amazon lui a emboité le pas en proposant gratuitement son service Music HD aux abonnés Amazon Music Unlimited. Et aujourd’hui, il semblerait que Spotify veuille aussi se lancer sur ce marché. C’est tout du moins ce qu’annonce u/themonarc sur Reddit. Dans son post, une capture d’écran de l’application Spotify montrant une icône HiFi, suggérant que Spotify préparerait un service similaire.

Gratuite ? Payante ? Nul ne le sait (encore)

Et si cette information vous semble familière, c’est parce que, en février dernier, Spotify avait effectivement fait part de son intention de lancer un tel service. Il semblerait qu’Apple ait simplement devancé la plate-forme numéro 1 sur le streaming musical. Ceci étant dit, la découverte de cette icône dans l’application laisse aussi entendre que le lancement pourrait être imminent. Nous ne savons pas cependant si l’option sera payante ou non.

Avant qu’Apple Music ne lance son option de streaming lossless, Spotify proposait mieux qu’Apple en termes de qualité de son. Dans les paramètres, il était possible sur Spotify d’aller jusqu’à 320 Kbps contre “seulement” 256 Kbps sur Apple Music. En tapotant sur l’icône dans l’application, un écran venait expliquer que cette fonctionnalité permettait de diffuser en 16 bit 44,1 kHz via des casques et écouteurs filaires, ce qui est identique à ce que propose l’option lossless d’Apple Music.