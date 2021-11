Spotify permet enfin de bloquer (facilement) des utilisateurs

Spotify permet de bloquer directement des utilisateurs aussi simplement que sur n'importe quelle plate-forme sociale.

Spotify n’est peut-être pas le premier service qui vient à l’esprit quand on pense au blocage des utilisateurs. Cela étant dit, il peut arriver que vous ayez besoin de ne plus laisser quelqu’un accéder à vos playlists ou voir votre activité sur la plate-forme, pour une raison ou une autre. Aujourd’hui, l’entreprise procède à une mise à jour importante concernant le blocage des utilisateurs. Désormais, il est en effet possible de le faire vous-même. Une première pour Spotify. En effet, auparavant, il fallait contacter le service client pour ce faire. Désormais, cela se fait en quelques clics, depuis un appareil mobile ou un ordinateur.

Les utilisateurs réclamaient depuis longtemps un moyen de bloquer directement d’autres utilisateurs. En 2018 déjà, l’entreprise reconnaissait qu’une fonctionnalité de blocage était une “bonne idée”, mais celle-ci n’a jamais fait son apparition, officiellement tout du moins, sur la roadmap, et les utilisateurs n’avaient aucune idée de quand ils pourraient en profiter. En 2019, Spotify commençait à permettre aux utilisateurs de bloquer les artistes qu’ils ne souhaitent jamais écouter, via l’option “Ne pas diffuser cet artiste”. Mais il était impossible d’empêcher un ex, par exemple de voir ce que vous écoutez à moins de prendre contact directement avec la plate-forme.

Pour bloquer un utilisateur sur Spotify, désormais, c’est très simple. Il suffit de visiter le profil et cliquer sur le bouton. Sélection “Bloquer” ou “Bloquer l’utilisateur” sur mobile et cette personne ne pourra plus accéder à votre page, vos playlists publiques ou voir votre activité d’écoute. Comme vous pouvez vous en douter, il y a une option “Débloquer”, si jamais vous changiez d’avis.

Spotify explique que l’introduction d’une fonctionnalité de blocage direct fait partie de la mission d’offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience possible tout en proposant un environnement totalement sûr pour écouter de la musique et des podcasts. La fonctionnalité est en cours de déploiement.