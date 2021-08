Spotify met en pause son implémentation du AirPlay 2

Les services de streaming ont beaucoup évolué ces dernières années, que ce soit en qualité, dans leur catalogue ou en termes de services annexes. Spotify, par exemple, propose de nombreuses fonctionnalités tierces. Cela étant dit, celles et ceux qui attendent la prise en charge du protocole AirPlay 2 d’Apple, il va falloir attendre encore.

En 2018, la firme de Cupertino annonçait son nouveau standard AirPlay, sobrement baptisé AirPlay 2. Parmi les fonctionnalités proposées par AirPlay 2, on citera notamment le multi-room audio, le contrôle vocal via Siri et une meilleure mise en cache. Si vous êtes utilisateur d’AirPlay et que vous attendiez sa prise en charge complète par Spotify, vous serez certainement déçu(e) d’apprendre que ce n’est pas pour tout de suite.

Dans un post publié sur la page Spotify Community, l’entreprise a annoncé que l’implémentation du AirPlay 2 a été mise en pause. Nul ne sait quand le projet reprendra mais si l’on se base sur les déclarations du modérateur de Spotify Community, il se pourrait que cette pause soit définitive.

Selon le post en question, “nous avons discuté de cette idée en interne et bien que nous travaillions à une prise en charge parfaite du AirPlay 2, nous avons décidé de mettre en pause le projet pour le moment. La raison derrière cette décision est due au fait que, à cause de soucis de compatibilité de driver audio, il semble que le projet soit de plus grande ampleur que prévu et que nous ne pouvons en terminer dans un futur relativement proche.”

Et si Spotify et Apple n’ont pas vraiment les meilleures relations du monde, le développeur Nathan Lawrence précise sur Twitter qu’il s’agit là davantage d’un problème technique. Selon Nathan Lawrence, ajouter la prise en charge de AirPlay 2 impliquerait de revoir la manière dont l’application traite l’audio, et notamment lorsqu’il y a des DRM. Autrement dit, ce n’est pas simple.

It’s easy to criticize a thing like this, but there is actually a technical gap that is very difficult for an audio app with heavy DRM to close when it comes to this feature. You can’t just flip a switch—you have to revisit all your audio processing. I feel the developers’ pain. https://t.co/IrwyIY9Uwn

— Nathan Lawrence 🌈 (@NathanBLawrence) August 6, 2021