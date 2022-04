Spotify : l’un des grands responsables des podcasts quitte le navire

Spotify n’est pas qu’un simple service de streaming de musique. Ces dernières années, la plate-forme a notamment signé certains accords très intéressants pour des podcasts populaires, ceci dans l’objectif de devenir un acteur majeur du marché des podcasts. Parmi les cadres qui ont aidé à réaliser tout cela, Courtney Holt. C’est, entre autre, grâce à lui que la plate-forme a pu attirer le couple Obama, le Prince Harry et Meghan Markle ainsi que le très controversé Joe Rogan. Aujourd’hui, Courtney Holt quitte l’entreprise après presque cinq ans à bord.

Courtney Holt va donc quitter son poste dans les prochaines semaines, mais conservera un rôle de conseiller auprès de Spotify pendant un an. La plate-forme a décidé de réattribuer son travail et son équipe entre Max Cutler, actuel directeur des initiatives pour les nouveaux contenus, et Julie McNamara, directrice des studios américains. Comme The Ankler le précise, le départ de Courtney Holt survient peu après celui de Lydia Polgreen de son poste de directrice générale de Gimlet, l’un des studios de podcasts rachetés par Spotify en 2019, avec Anchor et Parcast. Courtney Holt avait d’ailleurs aidé Spotify à faire signer ces accords.

L’homme n’a pas explicité pourquoi il quittait son poste, se contentant de publier un message de remerciement envers la plate-forme sur Twitter :

I want to give thanks to the incredible teams at @Spotify I was luck enough to lead and interact with. The goals we set were ambitious, and yet we achieved so much. There is a great future for the company beyond what you can see and hear today!

