Spotify : le service de streaming musical devient le sponsor principal du FC Barcelone

Le FC Barcelone et Spotify ont conclu un accord estimé à 280 millions d'euros pour que la société suédoise devienne le sponsor principal du club espagnol et le partenaire officiel de streaming audio.

Dans les prochains mois, la marque Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculine et féminine ainsi que des kits d’entraînement du FC Barcelone pendant quatre saisons. Elle sera également associée au stade Camp Nou qui se prépare à subir un réaménagement ambitieux dans le cadre du projet Espai Barça visant à transformer les installations et l’environnement du club en une nouvelle expérience de divertissement de classe mondiale ouverte sur la ville. L’accord approuvé et signé par le conseil d’administration du FC Barcelone, est soumis à la ratification de l’assemblée extraordinaire des membres délégués qui aura lieu le 3 avril prochain, à travers une procédure de vote électronique.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

“Nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer au FC Barcelone pour réunir les mondes de la musique et du football. A partir du mois de juillet prochain, notre collaboration offrira une scène mondiale aux artistes, aux joueurs et aux fans dans le tout nouveau Spotify Camp Nou. Nous avons toujours utilisé nos investissements marketing pour faire connaître les artistes et ce partenariat va permettre de donner une nouvelle dimension à cette approche. Nous sommes ravis de créer de nouvelles opportunités pour entrer en contact avec la base mondiale de fans du FC Barcelone“, a déclaré Alex Norström, Chief Freemium Business Officer chez Spotify. “Notre mission est de libérer le potentiel de la créativité humaine, en aidant les artistes à vivre de leur art et à se connecter avec les fans. Nous pensons que ce partenariat offre de nombreuses possibilités de remplir cette mission de manière unique, imaginative et efficace“. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a ajouté : “Nous sommes très fiers d’annoncer une alliance pionnière comme celle-ci avec une organisation de renommée mondiale comme Spotify. Ce partenariat nous permettra de continuer à rapprocher le club de ses fans et de leur faire sentir, encore plus, qu’ils font partie de la famille à travers des expériences uniques, en combinant deux activités comme le divertissement et le football, ce qui nous permettra de nous connecter avec de nouveaux publics dans le monde entier. C’est également une union avec laquelle nous continuons à faire des pas en avant dans cette nouvelle ère que nous avons entamée, et qui démontre, une fois de plus, le caractère innovant et la recherche constante de l’excellence qui distinguent le FC Barcelone et en ont fait un club unique au monde.”

Un partenariat inédit entre un club de foot et un service de streaming musical

Le partenariat conclu par le FC Barcelone et Spotify est une première pour le club qui réunit les mondes de la musique et du football, en offrant une scène mondiale aux joueurs et aux artistes au stade Spotify Camp Nou, et en créant de nouvelles opportunités pour connecter les artistes et les joueurs avec les fans du monde entier. Cette collaboration d’un nouveau genre permet également d’unifier le partenaire principal pour les tenues des hommes et des femmes, dans le cadre de l’engagement des deux organisations à cultiver et à soutenir divers talents, aujourd’hui et pour les générations futures.

De plus, le FC Barcelone et Spotify travailleront à l’utilisation des surfaces promotionnelles du club dans les stades pour présenter et amplifier le travail des artistes auprès de l’audience mondiale des Blaugrana. Avec le développement de l’Espai Barça, Spotify rejoint le club dans le prochain chapitre de son histoire. La collaboration avec Spotify s’inscrit également dans l’objectif du club de rechercher de manière proactive des partenaires qui partagent les valeurs et la philosophie qui définissent sa marque et, en même temps, lui permettent de conserver son statut de référence mondiale, à l’intérieur et à l’extérieur des terrains de jeu, dans un environnement de plus en plus concurrentiel.