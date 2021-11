Spotify lance une zone dédiée aux bandes originales Netflix

Spotify lance une section dédiée aux musiques des contenus Netflix. Parfait pour profiter de ses bandes originales préférées et en découvrir de nouvelles.

Un film comporte un grand nombre de composantes. Toutes ont leur rôle à jouer pour faire du film une réussite ou un échec. Il y a l’histoire en elle-même, bien évidemment, mais aussi la manière de la raconter, le jeu des acteurs, la réalisation, les effets, sans oublier la musique. Cette dernière peut venir sublimer une œuvre ou malheureusement la handicaper. C’est pour cette raison que nombre de films à gros budget s’offrent les services de compositeurs renommés pour mettre au point leur bande originale. Certaines sont même tellement réussies et marquantes que l’on apprécie l’écouter seule.

Spotify lance une section dédiée aux musiques des contenus Netflix

Celles et ceux qui aiment les bandes son des films seront peut-être intéressés d’apprendre que Spotify s’est associé au service de streaming Netflix pour proposer une section dédiée au catalogue du géant sur sa plate-forme. Cette section permet aux utilisateurs de retrouver les bandes originales de certains contenus parmi les plus populaires ainsi que d’autres contenus, comme des podcasts dans lesquels des gens discutent de ces mêmes contenus.

Parfait pour profiter de ses bandes originales préférées et en découvrir de nouvelles

Selon le communiqué de Netflix, “dans cette section, les fans auront un accès facile aux playlists officielles de séries TV à succès comme La Casa de Papel, Les Chroniques de Bridgerton et On My Block, ainsi que les bandes originales officielles de contenus comme Squid Game, Meurtrie et Cowboy Bebop. Les créateurs sont aussi présents dans cette section pour explorer les séries et les films dont vous n’arrêtez pas de parler sur des podcasts en lien avec Netflix comme Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 (Would Recommend) et The Crown: The Official Podcast.”

Voilà une idée plutôt intelligente qui permettra de mettre plus encore en avant les contenus originaux de Netflix. Cette section dédiée est accessible tant aux utilisateurs de l’offre Spotify Free que de Spotify Premium résidant aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde. Si le succès est au rendez-vous, ce qui devrait facilement être le cas avec les deux géants ici présents, nul doute que la fonctionnalité s’exportera à de nombreux autres pays. Encore un peu de patience avant de pouvoir en profiter en France.