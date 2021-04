Spotify lance son propre service de podcasts par abonnement payant

Spotify est le service de streaming musical le plus populaire du moment. Et le géant entend bien tout faire pour conserver sa place. Y compris en misant gros sur les podcasts.

Les podcasts sont une catégorie à part dans le monde du streaming audio. Une catégorie de plus en plus populaire. Les utilisateurs sont nombreux à en écouter au quotidien. Et les plates-formes de streaming en sont parfaitement conscientes. Elles les intègrent maintenant nativement. Aujourd’hui, Spotify va plus loin en lançant un service par abonnement payant.

Spotify lance un service de podcasts par abonnement payant

La semaine dernière durant l’événement Spring Loaded, Apple annonçait l’arrivée imminente d’un nouveau service de podcasts via abonnement. Pour ne pas être en reste, Spotify annonce à son tour le lancement d’un service très similaire, mais dans le cas de la plate-forme de streaming, c’est Anchor qui aidera à gérer les abonnements payants et les contenus.

Et s’affranchit au passage des commissions d’Apple

Selon le communiqué de Spotify, “en permettant une large distribution du contenu accessible uniquement aux abonnés, notre objectif est d’aider les podcasters à maximiser leur audience via abonnement et à les faire évoluer depuis leur base d’auditeurs existants. Directement dans Spotify, ce contenu pourra être recherché et trouvable comme n’importe quel épisode de podcast.”

Les utilisateurs peuvent donc rechercher des podcasts payants via l’application mais s’ils veulent s’abonner, ils devront quitter l’application et payer via Anchor, ce qui permet à Spotify de s’affranchir des commissions, notamment celles de 30 % prélevées par Apple sur tous les achats intégrés. Spotify espère par ailleurs attirer les créateurs en annonçant que, pendant les deux premières années, la plate-forme ne prélèvera aucune commission. Après cela, elle prélèvera 5 %, un taux très compétitif.

Les podcasts sont de plus en plus populaires ces dernières années. Il y a peu, Spotify était parvenu à faire signer une exclusivité de contenu au créateur très reconnu Joe Rogan.