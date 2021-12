Spotify HiFi très probablement reporté à 2022

Spotify HiFi ne verra pas le jour en 2021. La faute à Apple et son offre Apple Music lossless ?

En début d’année, Spotify annonçait publication son intention de proposer une toute nouvelle offre de streaming audio baptisée Spotify HiFi. Comme son nom l’indique très clairement, il s’agirait là pour l’utilisateur de profiter d’une qualité audio supérieure, ce qui est particulièrement intéressant pour les audiophiles qui disposent de l’équipement nécessaire pour en profiter pleinement. L’offre se fait encore attendre.

Spotify HiFi ne verra pas le jour en 2021

Malheureusement, il semblerait que cette offre ne voit pas le jour cette année. L’entreprise avait déjà clairement laissé entendre que le lancement de ce nouvel abonnement aurait lieu avant la fin de l’année, mais nous ne sommes plus qu’à une semaine de la nouvelle année, il n’y a donc désormais que très peu de chances que Spotify puisse tenir son planning prévisionnel.

La faute à Apple et son offre Apple Music lossless ?

Difficile de savoir ce qui prend si longtemps pour lancer ce service. Cela étant dit, il se pourrait que ce retard soit dû à la concurrence, et notamment à Apple, qui a annoncé il y a quelques mois que son propre service Apple Music proposerait bientôt une offre de qualité sans perte sans surcoût pour ses abonnés. 9to5Mac suggère que cela donne un avantage à Apple Music face à Spotify, et cela pourrait avoir contraint ce dernier à repenser sa stratégie.

Après tout, pourquoi les utilisateurs iraient-ils payer un abonnement plus onéreux alors que la concurrence offre peu ou prou la même chose gratuitement ? Quoi qu’il en soit, si vous êtes abonné(e) à Spotify et que vous attendez cette nouvelle offre avec impatience, il vous faudra encore patienter avant de pouvoir en profiter. Espérons que le lancement ne tarde plus trop. Et qui sait, peut-être même aurez-vous une bonne surprise en ce qui concerne le tarif… À suivre !