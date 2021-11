Spotify fait disparaître son mode Car View. Signe que le besoin n'est plus là ?

Lorsque Spotify avait annoncé qu’il allait proposer son mode Car View en 2019, l’on voyait là un moyen plutôt intelligent d’éviter que les conducteurs ne soient trop distraits de la route. Chaque fois que vous connectez votre smartphone à votre voiture via Bluetooth, l’application fait alors disparaître des éléments “parasites” comme les boutons des menus et la jaquette de l’album. À la place, on a de gros boutons pour mettre en pause ou lancer la lecture, passer à la piste précédente ou suivante ou aimer une piste. Bien pratique ! Mais aujourd’hui, Spotify annonce que cette fonctionnalité était supprimée.

Répondant à un utilisateur qui avait remarqué que la fonctionnalité a disparu de son application Android, un modérateur Spotify précisait que Spotify “explorait activement de nombreux autres moyens de proposer la meilleure expérience d’écoute en voiture.” Et d’ajouter que cette suppression du mode Car View était nécessaire pour “faire place à de nouvelles innovations”. Une explication plutôt sensée bien que cela n’excuse pas de supprimer une fonctionnalité très utile, et qui plus est de sécurité publique, sans remplacement.

Le modérateur en question suggère aussi d’utiliser Google Assistant ou Siri sur iOS pour contrôler Spotify sans les mains, comme vous le feriez pour naviguer dans Google ou Apple Maps. Et pour être honnête, c’est très certainement comme cela que font déjà de nombreux conducteurs.

Signe que le besoin n’est plus là ?

Cela pourrait aussi être un signe que Spotify revoit à la baisse la priorité de Car View parce qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de contrôler sa musique dans la voiture. Si vous avez une voiture récente avec CarPlay ou Android Auto, vous utilisez directement l’écran du tableau de bord, sans jamais voir Car View. De nombreux véhicules fabriqués depuis 10 ans disposent aussi d’un système de pilotage de la musique depuis le volant.

Bien évidemment, il y a aussi un objectif plus sombre, comme certains utilisateurs de Spotify l’ont mentionné dans les forums. Cela pourrait être une tentative de Spotify de pousser à utiliser Car Thing, son petit accessoire avec écran vendu 80 $. Si ce produit est très utile sur les véhicules plutôt anciens – sans, justement, un système de contrôle multimedia -, il est tout à fait superflu si vous pouvez déjà piloter Spotify. Sans le mode Car View, par contre, ce gadget prend tout son sens. Dans ce genre de cas, cependant, l’explication la plus simple est souvent que l’entreprise se rend compte que certaines fonctionnalités ne sont plus utilisées, ou pas suffisamment…