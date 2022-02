Spotify croule sous les demandes d’annulation d’abonnement

La publicité va aujourd’hui très vite, grâce aux réseaux sociaux notamment. Quand elle est bonne, c’est très intéressant. Quand c’est une mauvaise publicité, par contre, cela peut être très délicat. La plate-forme Spotify traverse depuis quelques jours une période très compliquée, elle est aujourd’hui littéralement noyée sous les demandes d’annulation d’abonnement.

La plate-forme de streaming musical Spotify héberge les créations de nombreux artistes en tous genres, y compris de podcasters, mais récemment, l’entreprise a fait l’actualité lorsque le musicien Neil Young a déclaré à la plate-forme qu’il voulait que sa musique soit retirée du service à cause du podcast de Joe Rogan, bien connu pour susciter de vives controverses notamment face au vaccin contre le Covid-19.

Rapidement, l’artiste Joni Mitchell a fait de même, tout comme James Blunt, pour ne citer qu’eux. Et il n’en fallait pas plus que les abonnés à Spotify répondent présent. Ils sont extrêmement nombreux à avoir demandé l’annulation de leur abonnement en signe de protestation. À tel point que, selon plusieurs rapports, la plate-forme serait submergée de requêtes de ce genre. Elle aurait même dû suspendre temporairement son service client en direct, tout comme les requêtes d’annulation d’abonnement.

Selon Tristan Snell de MainStreet Law, “Spotify ne permet actuellement plus aux utilisateurs d’annuler leur abonnement. Leur système de service client est complètement submergé. Les gens demandant d’annuler leur abonnement se voient répondre que c’est impossible. Nul doute que Spotify procèdera aux annulations plus tard, lorsque le système ne sera plus aussi sollicité.”

Certains utilisateurs affirment avoir pu annuler leur abonnement Spotify, mais d’autres signalent que le site est trop lent ou ne répond tout simplement pas à leur demande. Il faut garder à l’esprit qu’il y a une différence entre fermer son compte de manière permanente et annuler son abonnement Premium. Si vous ne pouvez pas réaliser la première opération, vous pouvez toujours opter pour la seconde, si vous souhaitez faire savoir votre mécontentement à Spotify, bien évidemment.

BREAKING: Spotify has shutdown its live customer support due to an unprecedented number of complaints after they doubled-down on their Joe Rogan anti-vax campaign pic.twitter.com/yscw97xTkt

— LeGate (@williamlegate) January 27, 2022