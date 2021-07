Spotify commence le déploiement de la lecture hors-ligne sur Apple Watch

Spotify déploie l'écoute en mode hors-ligne sur Apple Watch, un déploiement par vague, qui peut prendre un certain temps.

Les montres connectées peuvent se révéler fort utiles dans bien des situations. Elles permettent notamment de contrôler la musique de son smartphone et pour certaines, il est possible de profiter de sa musique préférée sans même avoir besoin du téléphone. C’est le cas avec Spotify et certaines Apple Watch. La lecture en mode hors-ligne arrive aujourd’hui.

Spotify déploie l’écoute en mode hors-ligne sur Apple Watch

En novembre 2020, Spotify lançait enfin son application dédiée pour l’Apple Watch. Les utilisateurs disposant d’une Apple Watch LTE pouvait donc enfin streamer leurs musiques depuis Spotify, et ce, même s’ils n’avaient pas leur iPhone avec eux. La plate-forme de streaming musical annonçait quelque temps après l’arrivée prochaine de la lecture en mode déconnecté…

Un déploiement par vague, qui peut prendre un certain temps

Aujourd’hui, un rapport de Gadgets and Wearables révèle que Spotify a commencé le déploiement de cette fonctionnalité. L’article laisse entendre que le déploiement s’opère par vagues successives. Autrement dit, si vous n’avez pas encore accès à ladite fonctionnalité, pas de panique. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive sur votre appareil.

Il faudra aussi vous assurer que vous avez bien la dernière version de Spotify installée sur votre appareil. Pour ce faire, direction l’App Store. Téléchargez et installer la dernière version en date si ce n’est pas déjà fait. Ceci étant dit, sachez aussi qu’il y a certaines limitations avec l’écoute en mode hors-ligne et les téléchargements. Pour commencer, les utilisateurs ne peuvent télécharger qu’un maximum de 50 chansons par playlist.

Il faut aussi être abonné(e) à Spotify Premium pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité. Si vous n’êtes pas abonné(e), vous ne pourrez pas écouter votre musique en mode déconnecté. Dommage.