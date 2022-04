Spotify Car Thing permet désormais de répondre aux appels et peut contrôler d’autres apps

Spotify se met à jour et ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment pour Car Thing.

Quelques mois seulement après avoir le démarrage de la commercialisation de son Car Thing aux États-Unis, Spotify déploie cette semaine un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son appareil, des fonctions qui devraient rendre ce petit boîtier bien plus utile. Parmi les nouveautés, on citera notamment une option très attendue, peut-être même la plus attendue : la possibilité d’ajouter à la liste de lecture.

Il y a plusieurs manières d’ajouter des chansons ou des épisodes de podcasts à votre playlist. Vous pouvez tapoter sur l’icône queue à côté d’un titre ou rester appuyé(e) sur le bouton lorsque vous êtes sur une chanson en particulier. Il est aussi possible de le faire avec votre voix, vous pouvez dire quelque chose comme “Hey Spotify, ajoute à la file d’attente [nom de la chanson]”. Vous pouvez aussi voir la file d’attente avec une commande vocale ou en restant appuyé(e) sur le bouton dans la vue En cours de lecture.

Autre nouveauté, la possibilité de générer une playlist selon un genre particulier, une humeur ou une activité. Vous pouvez dire “Hey Spotify, joue de la musique pour un dimanche matin” et la plate-forme va vous proposer une liste de lecture personnalisée selon les critères demandés. La fonctionnalité est disponible sur toutes les plates-formes prenant en charge Hey Spotify.

Notamment pour Car Thing

Pour le reste, on citera l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour Car Thing qui devraient être plutôt utiles au quotidien. Il devient notamment possible de voir, accepter ou refuser un appel entrant. Il est aussi possible de contrôler d’autres media. Vous pouvez revenir au contrôle de Spotify en tapotant sur l’écran, utiliser des commandes préconfigurées ou initier une commande vocale. Ces deux fonctionnalités sont, pour l’heure, uniquement disponibles sur iOS, mais elles arriveront sur Android très bientôt. À noter, les mises à jour de Car Thing, qui nécessite un abonnement Spotify Premium, sont déployées automatiquement pour les utilisateurs iOS.