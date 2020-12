Spotify brevette un outil pour permettre aux compositeurs d’éviter le plagiat

L'inspiration, dans quelque domaine que ce soit, a des sources très diverses. Et il peut arriver qu'un artiste se retrouve à en plagier un autre sans même le savoir. Spotify a mis au point un outil pour aider les compositeurs et paroliers à éviter cela.

La musique est un univers extrêmement vaste, extrêmement riche aussi, mais les notes et les rythmes, notamment, n’étant pas infinis, d’un point de vue purement mathématiques, il est tout à fait logique d’éprouver l’impression d’en avoir fait le tour. Les cas de plagiat sont d’ailleurs logiquement de plus en plus nombreux, et souvent à l’insu des artistes eux-mêmes. Il convient pourtant d’éviter le plagiat, a fortiori en phase de création. Spotify vient de mettre au point un outil.

Un outil anti-plagiat breveté par Spotify

De par le fait que le nombre de notes de musique soit un élément fini, il est tout à fait possible que certaines chansons semblent étrangement similaires les unes aux autres. Dans certains cas, cela a donné lieu à des accusations de plagiat, ce qui peut très vite dégénérer, et coûter énormément d’argent. Pour aider les musiciens à éviter cette situation, Spotify a créé un outil dédié.

Pour aider les musiciens dans leurs créations

Dans un rapport de MBW, on apprend que leurs équipes ont découvert un brevet déposé par Spotify décrivant dans les détails un outil anti-plagiat à destination des musiciens leur permettant de vérifier si leurs travaux sont similaires à d’autres existant. L’outil fonctionne comme vous pouvez l’imaginer, les musiciens soumettent leurs compositions au système et celui-ci vérifie par rapport à sa base de données à la recherche de similitudes.

Dans un sens, cela ressemble beaucoup aux outils que les universités, notamment, ont à leur disposition, pour vérifier si les travaux de leurs étudiants ne sont pas du plagiat. Cet outil devrait être extrêmement utile pour les utilisateurs qui n’ont aucunement l’intention d’aller s’engager dans une bataille juridique – ce que personne ne devrait d’ailleurs faire intentionnellement -, particulièrement s’il s’agit d’affronter une grosse maison de production.

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait si, ni encore moins quand, Spotify a l’intention de publier un tel outil. En tous les cas, si la plate-forme devait le faire, voilà qui pourrait encourager plus encore les musiciens à utiliser Spotify pour proposer leur musique.