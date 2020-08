Spotify applaudit la décision de Epic Games de s’élever contre Apple

Cette nuit s'est joué un épisode important concernant Apple et sa gestion de l'App Store. Le géant Epic Games, à qui l'on doit Fortnite, a décidé de faire sécession, ce qui a conduit Apple à supprimer l'app de son store. Les conséquences pourraient être grandes.

Nous avons appris il y a quelques heures que Apple avait supprimé le très populaire jeu Fortnite de Epic de son App Store. Décision fut prise après que Epic a mis en place des mesures pour contourner le système d’achat intégré qui voit Apple prendre une commission de 30% sur toutes les transactions. Pour ne plus se faire ainsi ponctionner, Epic a introduit un système de paiement direct dans l’application iOS. Et le studio s’est trouvé un allié de poids.

Spotify soutient Epic Games dans son combat contre Apple

Quelques minutes après le retrait de l’application sur l’App Store, Epic lançait une attaque en justice contre Apple et il semblerait aujourd’hui que Epic ait un allié de poids : Spotify. Dans un communiqué transmis à Peter Kafka de Recode, Spotify annonce supporter la décision de Epic de “prendre position” contre Apple et ses “pratiques déloyales”.

Selon le communiqué de Spotify, “nous applaudissons la décision d’Epic Games de prendre position contre Apple et d’apporter encore un peu plus de lumière sur l’abus de position dominante de la part d’Apple. Les pratiques déloyales d’Apple désavantagent la concurrence et défavorisent les clients depuis bien trop longtemps. Les intérêts pour les clients et les développeurs d’applications, petits et grands, ne pourraient pas être plus importants et s’assurer que la plate-forme iOS agit de manière juste et équitable est une tâche urgente qui aura de profondes conséquences.”

Les conséquences pourraient être profondes

Spotify s’est déjà montré très critique envers l’App Store et les commissions que prend Apple sur les transactions des applications. Ce n’est donc pas vraiment une surprise d’apprendre que la plate-forme soutient Epic sur le sujet. Il est en tous les cas trop tôt pour savoir comment tout cela va terminer. Cela étant dit, si vous n’aviez pas encore Fortnite sur votre appareil iOS, il va falloir patienter jusqu’à ce que toute cette histoire soit réglée avant de pouvoir télécharger et installer le jeu. Et cela pourrait prendre un certain temps.