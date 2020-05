Spotify abandonne sa limite des 10 000 chansons par bibliothèque

Si vous écoutez très régulièrement de la musique, il y a de fortes chances que vous ayez un compte sur une plate-forme de streaming et que vos titres préférés se comptent par milliers. Sur Spotify, ce pouvait être un problème parce que les bibliothèques sont limitées.

Si vous aimez beaucoup la musique, il y a de fortes chances que votre bibliothèque de musique favorite ait considérablement gonflé année après année. Elle pourrait contenir aujourd’hui plusieurs milliers de titres. Et il est même tout à fait possible que vous ayez amassé plus de 10 000 chansons. Si vous utilisez un service comme Spotify, vous pourriez alors avoir rencontré un problème à cause de cela.

Spotify permet d’avoir plus de 10 000 titres dans sa bibliothèque

En effet, jusqu’à présent, Spotify limitait à 10 000 le nombre maximum de chansons que l’on pouvait retrouver dans une bibliothèque d’utilisateur. Au passé puisque, grande nouvelle, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La plate-forme vient d’annoncer avoir supprimé cette limitation. Autrement dit, cela signifie, en théorie tout du moins, que vous pouvez stocker un nombre illimité dans votre bibliothèque principale.

Selon le communiqué officiel : “Il devient ainsi possible de sauvegarder des chansons et des albums sur Spotify au plus proche de vous. Les plus gros utilisateurs de Spotify n’auront plus à trier soigneusement leur Bibliothèque ou à supprimer des chansons avant d’en ajouter de nouvelles. Cela permet aussi de se débarrasser de ce sentiment d’anxiété qui peut apparaître lorsque vous devez décider ou non de sauvegarder tout l’album ou quelques chansons pour éviter de voir apparaître la fameuse popup.”

Les playlists et téléchargements, eux, restent limités à 10 000 titres

À noter, la levée de la limitation ne s’applique qu’à la bibliothèque générale. En ce qui concerne les playlists, celles-ci restent limitées à 10 000 titres. Ne sont pas non plus concernés les téléchargements pour une écoute hors ligne. Si vous êtes abonné Spotify Premium, vous ne pouvez télécharger qu’un maximum de 10 000 chansons sur 5 appareils différents pour en profiter hors ligne.