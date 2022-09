Splitgate va passer en mode maintenance, le studio 1047 Games travaillant sur un autre shooter

Fin du développement pour le populaire shooter free-to-play Splitgate, le studio 1047 Games se concentre désormais sur son prochain jeu, mais les joueurs devraient être récompensés de leur investissement dans Splitgate.

Le jeu vidéo de tir à la première personne multijoueur Splitgate avait vu sa popularité exploser après un joli succès sur les consoles l’été dernier, deux ans après son lancement sur PC. Le jeu avait comptabilisé plus de 10 millions de téléchargements en l’espace d’un mois grâce à son gameplay très proche de ce que proposent Halo et Portal. Le fait qu’il soit free-to-play a aussi beaucoup aidé. Mais aujourd’hui, le studio 1047 Games a décidé de ralentir le développement. Splitgate va cependant sortir de bêta avec sa prochaine mise à jour, “la dernière version majeure”, selon le studio.

Splitgate fut un succès bien plus important que prévu. Le studio avait simplement tenté de transformer “un projet d’étude en un jeu AAA” qui pourrait rivaliser avec les plus grands jeux du moment. “Mais cela signifiait aussi que nous avons attiré de grands talents de l’industrie, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de retravailler du vieux contenu et des systèmes qui avaient été mis au point par des gens qui nous ont beaucoup aidé”, écrit 1047 dans un communiqué. “En un sens, nous avons écopé le bateau tout en tentant de garder tous les passagers heureux, tout en essayant de faire de notre bateau une fusée.”

Le studio est désormais pleinement concentré sur son prochain projet. Il s’agit d’un shooter free-to-play avec des portails qui se déroulera dans le même univers. 1047 bâtira son jeu à partir de zéro grâce au moteur Unreal Engine 5.

Splitgate, de son côté, a aujourd’hui été téléchargé plus de 18 millions de fois. En remerciement aux joueurs, 1047 va ajouter un battle pass gratuit avec un nombre de niveaux infini et de nouveaux skins et personnages lorsque la dernière saison démarrera le 15 septembre. 1047 continuera de proposer des correctifs et de petites mises à jour, mais le jeu ne recevra aucune nouvelle fonctionnalité après le prochain gros patch.

Dans une FAQ, 1047 se dit bien conscient du temps, des efforts et de l’argent investis par les joueurs. Si le studio laisse entendre que tout ceci ne pourra être transféré sur le prochain jeu, “nous voulons récompenser vos efforts et votre temps dans Splitgate et nous prenons cela très sérieusement. Comment nous le ferons précisément n’a pas encore été décidé, mais sachez que c’est quelque chose sur lequel nous réfléchissons beaucoup pour le nouveau jeu.” Nul ne sait non plus si la monnaie virtuelle Splitcoin sera transférée.