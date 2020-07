Splinter Cell : une série animée mature est en développement pour Netflix

Netflix et Ubisoft vont collaborer avec Derek Kolstad pour produire une série d'animation destinée à un public pour adulte.

Déjà impliqué dans l’adaptation cinématographique de Just Cause (Constantin Film et Prime Universe Films) et le portage des licences Hitman (Hulu et Fox 21 Television Studios) et My Friend Pedro (Legendary Television, 87North et DJ2 Entertainment) sur le petit écran, le scénariste Derek Kolstad (John Wick) va également s’occuper de l’histoire d’une série animée basée sur la franchise Splinter Cell de l’éditeur Ubisoft. Deux saisons pour un total de 16 épisodes ont d’ores et déjà été commandées par la plateforme américaine Netflix. Pour l’anecdote, un long-métrage Splinter Cell est en préparation depuis des années. Si le comédien Tom Hardy devait avoir le rôle de Sam Fisher, le projet est totalement inactif et ne semble pas près de ressortir du placard pour le moment.

‘Splinter Cell’ Animated Series From ‘John Wick’ Writer Derek Kolstad Set at Netflix (EXCLUSIVE) https://t.co/y3sXZQLsu5 — Variety (@Variety) July 30, 2020

Splinter Cell : l’évolution de la licence d’Ubisoft en vidéo

Le premier Splinter Cell est sorti en 2002 avec l’envie de concurrencer un certain Metal Gear Solid de Hideo Kojima et Konami. Le jeu suit Sam Fisher, un ancien US Navy SEALS qui se voit recruter par la National Security Agency (NSA) pour travailler au sein de la mystérieuse division Echelon 3 où il réalise de nombreuses opérations secrètes en utilisant la furtivité, les tactiques militaires et des technologies de la guerre de l’information. Sa mission principale est d’agir partout dans le monde où la situation est trop délicate pour être résolue diplomatiquement. Le succès et la notoriété de la licence ont engendré six suites ainsi qu’une série de romans.